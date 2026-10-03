Pallamano
Pallamano: Sassari in testa in Serie A Gold, Cassano Magnago e Merano ok
La quinta giornata della stagione regolare 2026-2027 della Serie A Gold di pallamano non tradisce le attese: gol, spettacolo, risultati inattesi e una classifica che muta continuamente. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.
In vetta alla graduatoria, in solitaria, ci sale il Sassari: sardi capaci di vincere in casa per 37-23 sull’Orlando Haenna approfittando del pareggio per 23-23 del Macagi Cingoli sul campo del Pressano.
Robusto il gruppo di inseguitrici: Merano, vittorioso in trasferta per 35-36 sul campo del Fasano, i campioni d’Italia del Cassano Magnago, che battono col medesimo risultato – ma interno – il Bolzano e lo raggiungono nella generale, e il Metelli Cologne, che la spunta 28-27 sul Molteno.
A completare la giornata, arrivano le affermazioni del Conversano, in un blitz siciliano per 27-29 sul campo del Teamnetwork Albatro Siracusa e del Chiaravalle, 32-28 sul Trieste.
La classifica aggiornata:
Raimond Sassari 10 pti, Pressano 9, Black Devils Meran Alperia 6, Proger Cassano Magnago 6*, Bozen Loacker Volksbank 6*, Metelli Cologne 6, Teamnetwork Albatro Siracusa 4, Junior Fasano 4, Conversano 4*, Publiesse Chiaravalle 4, Macagi Cingoli 3, Orlando Haenna 2, Salumificio Riva Molteno 2, Trieste 0*