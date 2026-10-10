Pallamano: Sassari e Pressano pareggiano in Serie A Gold. Le inseguitrici accorciano sulla vetta

La sesta giornata della stagione regolare 2026-2027 della Serie A Gold di pallamano è ufficialmente andata in archivio portandosi con sè gol, emozioni e risultati che hanno ridisegnato la classifica.

Si parte dal 27-27 con cui Pressano e Sassari, rispettivamente seconda e prima in classifica, hanno impattato in Trentino. Un esito questo che ha consentito alle inseguitrici di accorciare in classifica.

A cominciare, per esempio, dal Bolzano e dal Cassano Magnago: altoatesini abili a risolvere 28-27 la contesa interna contro il Fasano, lombardi capaci di battere Trieste in trasferta per 21-23.

Blitz a domicilio infine, oltre che per i campioni d’Italia in carica, anche per Chiaravalle (22-33 contro l’Orlando Haenna), Macagi Cingoli (26-30 contro il Conversano), Metelli Cologne (26-28 nella tana dei Black Devils Merano) e per il Teamnetwork Albatro Siracusa contro il Molteno (25-32 nel lecchese).

La classifica aggiornata

Raimond Sassari 11 pti, Pressano 10, Bozen Loacker Volksbank 8, Proger Cassano Magnago 8, Metelli Cologne 8, Conversano 6, Black Devils Meran Alperia 6, Teamnetwork Albatro Siracusa 6, Publiesse Chiaravalle 6, Macagi Cingoli 5, Junior Fasano 4, Orlando Haenna 2, Salumificio Riva Molteno 2, Trieste 2