Pallamano, Martin Albertsen: “Rispetto per la Bulgaria, ma vogliamo due vittorie contro di loro”

Verso il primo turno di qualificazione ai Mondiali 2027 di pallamano. La nazionale italiana femminile guidata dal dt Martin Albertsen ha messo nel mirino la doppia sfida contro la Bulgaria, con andata il trasferta il 22 ottobre e ritorno in casa il 25.

Le azzurre sono cariche, dopo lo storico oro vinto ai Giochi del Mediterraneo, tanto che il direttore tecnico in questi giorni ha affermato al sito federale: “Mi aspetto innanzitutto di confermare quanto di buono mostrato ai Giochi del Mediterraneo. Nel frattempo abbiamo svolto anche un training camp in Danimarca di livello davvero ottimo, confrontandoci con club di valore. L’approccio delle ragazze dovrà essere lo stesso. Stiamo giocando una pallamano veloce, che qualcuno definirebbe una ‘bella pallamano’. In generale è lo stile di gioco che prediligo, caratterizzato da grande rapidità, ritmo, l’aiuto di ottimi portieri e una fase difensiva che è migliorata passo dopo passo. C’è grande unità d’intenti e siamo pronti per il doppio confronto con la Bulgaria. A Fasano abbiamo espresso una pallamano di qualità e spero vivamente che questo si traduca in vittorie nelle prossime due gare”.

Sul roster delle convocate, passato dallo step intermedio del training camp in Danimarca tenutosi lo scorso settembre: “Ci aspettiamo di trovare le ragazze ad un livello fisico più elevato rispetto ai mesi scorsi. Siamo ad ottobre e il corpo deve essere pronto per la fase successiva della stagione. Credo che vedremo una pallamano più potente, con situazioni di uno contro uno ancora più dinamiche rispetto a quanto mostrato finora. Naturalmente, mi piacerebbe molto vedere alcune delle più giovani mettersi in luce su un palcoscenico importante. Sono curioso di vedere come se la caveranno contro una squadra di buon valore come quella bulgara”.

Infine una fotografia sulla Bulgaria: “Nutro grande rispetto, come del resto le ragazze, per la nazionale bulgara. Anche loro si misurano ad alti livelli e dispongono di club che partecipano alle coppe europee con buoni risultati. Le ho viste all’opera contro altre compagini europee di valore e mi aspetto incontri di ottimo livello, piacevoli da guardare”.