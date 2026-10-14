Pallamano, le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2027: doppio scontro con la Bulgaria

Dopo lo spettacolare oro ai Giochi del Mediterraneo 2026 e il training camp in Danimarca, la nazionale italiana femminile di pallamano è pronta nuovamente a scendere in campo per iniziare il suo percorso di qualificazione verso i Mondiali 2027.

Le azzurre del dt Martin Albertsen saranno impegnate nel primo turno di accesso alla manifestazione iridata dell’anno prossimo andando a sfidare, in un duello di andata e ritorno, la Bulgaria.

Andata in trasferta, a Kranevo il 22 ottobre, ritorno in casa, a Follonica il 25: in palio il superamento del turno e l’approdo al secondo turno dei possibili tre in programma.

Lo staff tecnico ha scelto di selezionare 16 giocatrici: 2 portieri e 14 elementi di movimento. Un roster che sceglie la linea sostanziale della continuità, con capitan Dalla Costa e compagne, che vede nell’ingresso dell’ala sinistra Julia Laimer (2009), della centrale Natalie Falser (2007) e della pivot Alice Giliberto (2007) delle “potenziali novità”, visto che nessuna di loro ha mai giocato in azzurro a livello ufficiale; ma tutte erano presenti allo stage danese di settembre.

Di seguito l’elenco completo delle convocate, che si ritroverà dal 19 al 21 ottobre al Pala Tacca di Cassano Magnago (Varese) per preparare la gara d’andata del doppio confronto con la Bulgaria.

PORTIERI: Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno), Julia Maurer (PO – 2007 – Brixen Südtirol)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Julia Laimer (AS – 2009 – Brixen Südtirol), Angela Prela (AD – 2005 – Cellini Padova), Giorgia Meneghini (AD – 2005 – Jomi Salerno)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Natalie Falser (TS – 2007 – Bensheim/Auerbach Flames\GER), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – AC Life Style Erice), Giulia Fabbo (CE\TS – 2003 – Jomi Salerno), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana)

PIVOT: Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassano Magnago), Alice Giliberto (PI – 2007 – Metz\FRA), Rocio Squizziato (PI – 1994 – Jomi Salerno)

STAFF TECNICO: Martin Albertsen (Direttore Tecnico), Henrik Pehrson (vice-allenatore), Andrea Menini (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Giorgia Giannetti (medico), Franco Martinelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi