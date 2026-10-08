Pallamano: Italia, verso gli Europei 2028. Date, sedi e orari delle gare di qualificazione di novembre

Preparare i Mondiali 2027, a cui mancano all’incirca tre mesi, passando per altre due partite delicate che guardano agli Europei 2028. Il percorso della nazionale italiana maschile di pallamano deve necessariamente “sdoppiarsi” in questo periodo senza sottovalutare o dare meno importanza alle partite che arriveranno nelle prossime settimane.

Gli azzurri del dt Bob Hanning infatti saranno chiamati a iniziare il loro girone di qualificazione per il torneo continentale con due partite nel mese di novembre: rispettivamente contro Slovacchia e Belgio.

La prima sfida si giocherà in casa, il 5 novembre alle ore 19.30, a Conversano. La seconda contesa invece sarà in programma il 7 novembre in trasferta ad Hasselt alle ore 20.10.

Nel Gruppo 7, di cui fa parte anche la Germania, diventerà fondamentale partire bene: le prime due squadre di ogni singola pool infatti staccheranno direttamente il biglietto per gli Europei 2028, che si svolgeranno dal 13 al 30 gennaio di quell’annata fra Portogallo, Spagna e Svizzera.

Gare da non sbagliare quelle contro slovacchi e belgi, soprattutto perché si giocheranno in maniera molto ravvicinata, con l’Italia che nella giornata del 6 novembre dovrà trasferirsi nel centro Europa avendo poco più di 24 ore effettive per riposare.