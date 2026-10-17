Pallamano
Pallamano: in Serie A Gold arrivano gli squilli esterni di Molteno, Trieste e Bolzano. Ok il Teamnetwork
In attesa dei posticipi Sassari-Conversano (27 ottobre) e Fasano-Cassano Magnago (10 novembre), la Serie A Gold di pallamano ha visto consumarsi il resto della 7a giornata della regular season 2026-2027.
Un turno che parla di tante vittorie in trasferta. Blitz, nell’ordine, per: Molteno, capace di imporsi 26-29 sul campo del Macagi Cingoli, Trieste, giuliani capaci di risolvere 23-34 la gara nella tana dell’Orlando Haenna, e Bolzano, vittorioso 29-33 a domicilio contro il Metelli Cologne.
Poi il pareggio a reti non troppo alte, come testimonia il 22-22 conclusivo, fra Chiaravalle e Pressano. Infine a chiudere la serata l’affermazione interna del Teamnetwork Albatro Siracusa per 38-33 sugli Alperia Black Devils.
La classifica aggiornata:
Raimond Sassari 11 pti*, Pressano 11, Bozen Loacker Volksbank 10, Proger Cassano Magnago 8*, Metelli Cologne 8, Teamnetwork Albatro Siracusa 8, Publiesse Chiaravalle 7, Conversano 6*, Black Devils Meran Alperia 6, Macagi Cingoli 5, Junior Fasano 4*, Salumificio Riva Molteno 4, Trieste 4, Orlando Haenna 2
*una partita in meno