Pallamano, Ilaria Dalla Costa non si nasconde: “Con la Bulgaria vogliamo vincere. Siamo consapevoli del nostro valore”

Dopo il meraviglioso e storico oro vinto ai Giochi del Mediterraneo (39 anni dall’ultima volta) e l’importante training camp sostenuto in Danimarca, la nazionale italiana femminile di pallamano ha un nuovo obiettivo: quello di provare a fare più strada possibile nel percorso di qualificazione verso i Mondiali 2027.

Primo ostacolo, in uno spareggio di andata e ritorno: la Bulgaria. Gara d’andata in trasferta, il 22 ottobre, gara di ritorno in casa, il 25 ottobre a Follonica.

A parlare al sito federale, è stata la capitana della squadra, quella Ilaria Dalla Costa che ha detto: “La medaglia d’oro vinta ai Giochi del Mediterraneo è servita darci maggiore fiducia nei nostri mezzi e nel contempo consapevolezza su ciò su cui dobbiamo lavorare. Sappiamo quanto quella medaglia sia sentita, voluta: è stata come una scossa per il nostro gruppo. Da lì dobbiamo ripartire per evolvere il nostro modo di lavorare, raduno dopo raduno e giorno dopo giorno. Dobbiamo concentrarci sui piccoli passi da compiere, con l’obiettivo di crescere gradualmente ed arrivare prima possibile ad una qualificazione ad un grande torneo. Questo è il nostro obiettivo principale”.

Sulla Bulgaria: “Le abbiamo già affrontate e battute in passato. Vogliamo ovviamente ripeterci. Avremo questi tre giorni a Cassano Magnago per affinare i dettagli della prima partita. In campo internazionale nessuno vuole perdere e ogni gara ha le sue complessità, ma vogliamo vincerle entrambe”.

Infine sul percorso di crescita della squadra, che ha inserito nel roster anche giocatrici che arrivano dall’U17 e dall’U19: “Ci sono tanti talenti e ne apprezzo moltissimo la mentalità da veterane, lo spirito con cui vivono la nazionale e il lavoro in campo. Gli input che stanno arrivando dallo staff tecnico sono tanti. L’auspicio naturalmente è che tutte possano costruire un loro percorso sportivo di alto livello e contribuire ai risultati della pallamano italiana. Sono convinta che la strada intrapresa sia quella giusta”.