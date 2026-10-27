Pallamano, i convocati dell’Italia per le gare di qualificazione agli Europei 2028: gli azzurri sfidano Slovacchia e Belgio

Dopo il primo turno di qualificazioni verso i Mondiali 2027, dedicato alla nazionale italiana femminile che è riuscita ad accedere alla seconda fase battendo la Bulgaria, il focus delle rappresentative azzurre si sposta verso la nazionale maschile, che fra pochi giorni sarà impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2028, contro Slovacchia e Belgio.

I primi passi di un percorso, per la squadra del dt Bob Hanning che fungeranno anche da buona prova pensando alla disputa dei Mondiali 2027, che si terranno nel mese di gennaio in Germania; per i quali l’Italia si è qualificata con merito nel playoff contro la Svizzera

Lo staff tecnico, per le gare del Gruppo 7 (di cui fa parte anche la nazionale tedesca) che si giocheranno il 5 novembre a Conversano (h 19.30 contro la Slovacchia) e il 7 novembre ad Hasselt (h 20.10 contro il Belgio), ha scelto di convocare 18 elementi: 2 portieri e 16 giocatori di movimento.

Fra i pali le certezze rappresentate da Domenico Ebner e Pau Panitti, con capitan Andrea Parisini a guidare un gruppo che comprende riferimenti come Leo Prantner, Davide Bulzamini, Simone Mengon e Giacomo Savini. Del comparto pivot, oltre a Parisini, fanno parte Roberto Conte e Valentino Dello Vicario. Assenti invece Helmersson, che ha ripreso da poche settimane la sua attività in 2. Handball-Bundesliga, e quel Marco Mengon che ha ripreso in questi giorni a Stoccarda gli allenamenti con il pallone dopo l’operazione subita ai legamenti crociati del ginocchio. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia della pallamano per le partite contro Slovacchia e Belgio, valide per le qualificazioni agli Europei 2028.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 –Lemgo/GER), Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin Granollers/ESP)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Proger Cassano Magnago), Simon Sirot (AS – 2007 – Dessau Rosslauer/GER), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Logrono/ESP), Davide Pugliese (AD/TD – 2001 – Raimond Sassari)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Sporting Clube de Portugal/POR), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Postdam/GER), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Nicholas Trost (TS – 2007 – Salumificio Riva Molteno), Alex Belardinelli (TD – 2009 – Chiaravalle), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Roberto Conte (PI – 2007 – Black Devils Meran Alperia), Valentino Dello Vicario (PI – 2005 – Junior Fasano)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (assistente), Per Konhagel (assistente), Andrea Menini (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Angelo Semeraro (medico), Nicola Antonini (fisioterapista), Francesco Loiacono (fisioterapista), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca