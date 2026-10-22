Pallamano femminile, l’Italia parte bene nelle qualificazioni ai Mondiali e vince con margine in Bulgaria

Il percorso dell’Italia femminile di pallamano inizia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 inizia nel migliore dei modi. Le azzurre infatti, nella gara d’andata del primo turno di spareggi contro la Bulgaria, si sono imposte in trasferta con lo score di 23-27.

LA CRONACA

A Kranevo la gara inizia con grande equilibrio: le bulgare provano a fare gara di testa, l’Italia ribatte colpo su colpo, anche quando le avversarie cercano di strappare nel punteggio. Si arriva sino al 9-6 per le est europee con la rete di Georgieva al 17′, ma da quel momento le donne del dt Martin Albertesen invertono la rotta: controparziale mostruoso. Al 20′ Manojlovic pareggia sul 9-9 e nella volata finale Colloredo e Babbo fanno volare le azzurre sino all’11-13 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa la Bulgaria prova a risistemare le cose: il 15-16 di Todorova al 39′ sembra far presagire un rientro delle padrone di casa, ma Dalla Costa e compagne non si fanno impressionare con una scatenata Squizziato che mette a referto il 17-20 al 43′ e successivamente il 20-24 al 52′. Il solco di quattro reti è scavato: l’Italia arriva fino in fondo chiudendo i conti sino al 23-27 conclusivo.

Gara di ritorno, dove Manojlovic e socie (6 gol per lei così come Babbo) potranno gestire 4 reti di vantaggio, in programma domenica 25 ottobre alle ore 19.00 a Follonica.