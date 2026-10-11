Formula 1

Oscar Piastri: “Peccato per la foratura, anche se non credo abbia cambiato granché”

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 minuti fa

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Oscar Piastri / Pier Colombo

Oscar Piastri non è andato oltre la quinta piazza al GP di Singapore, atto numero diciassette del lunghissimo Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena quest’oggi presso il circuito cittadino di Marina Bay. 

Una giornata sufficiente in linea generale per la McLaren, che si è confermata ancora una volta quarta forza, in questo caso dietro la Rred Bull di max Verstappen, la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli (quarto è arrivato l’altro pilota del team Papaya, Lando Norris). Una volta raggiunta la zona mista, l’australiano ha commentato quanto fatto: 

Ho ottenuto un quinto posto, non può esserci troppa eccitazione. C’è da dire che il finale è stato divertenteha detto PiastriHo sentito quindi l’adrenalina della gara. Peccato per la foratura, anche se non credo che abbia cambiato più di tanto le cose. Nel complesso la prova di squadra è stata positiva”. 

In ultimo Piastri ha aggiunto: “Verstappen e Leclerc mi sono sembrati velocissimi, noi invece sembravamo un po’ dietro Kimi, comunque un passo indietro. Penso che più o meno abbiamo dato tutto quello che potevamo“.

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