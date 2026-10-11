Oscar Piastri: “Peccato per la foratura, anche se non credo abbia cambiato granché”

Oscar Piastri non è andato oltre la quinta piazza al GP di Singapore, atto numero diciassette del lunghissimo Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena quest’oggi presso il circuito cittadino di Marina Bay.

Una giornata sufficiente in linea generale per la McLaren, che si è confermata ancora una volta quarta forza, in questo caso dietro la Rred Bull di max Verstappen, la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli (quarto è arrivato l’altro pilota del team Papaya, Lando Norris). Una volta raggiunta la zona mista, l’australiano ha commentato quanto fatto:

“Ho ottenuto un quinto posto, non può esserci troppa eccitazione. C’è da dire che il finale è stato divertente – ha detto Piastri – Ho sentito quindi l’adrenalina della gara. Peccato per la foratura, anche se non credo che abbia cambiato più di tanto le cose. Nel complesso la prova di squadra è stata positiva”.

In ultimo Piastri ha aggiunto: “Verstappen e Leclerc mi sono sembrati velocissimi, noi invece sembravamo un po’ dietro Kimi, comunque un passo indietro. Penso che più o meno abbiamo dato tutto quello che potevamo“.