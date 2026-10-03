Oscar Piastri: “Non ho fatto al meglio l’ultimo giro, domani sarà complicato”

Oscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione del GP del Bahrain 2026, atto numero sedici del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato di Sepang, in Malesia. Altra prestazione non semplice per l’australiano, chiamato ad una gara impegnativa.

Precisamente l’oceanico in forza alla McLaren ha ceduto il passo al grande poleman di giornata, Max Verstappen, il quale ha segnato il miglior tempo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, la Mercedes di Kimi Antonelli, l’altra rossa di Charles Leclerc oltre che il compagno di squadra in papaya Lando Norris. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto:

“Siamo settimi, ma grazie a una penalità di chi ci precede, domani inizieremo la gara dalla sesta posizione. Nel complesso, è stata una sessione non male, ma stiamo ancora lottando in termini di ritmo – ha detto Piastri – Non sono riuscito a completare il mio ultimo giro al meglio e nella seconda curva non c‘era alcuna aderenza; questo significa che non siamo riusciti a spremere nemmeno l‘ultimo briciolo di performance dalla vettura.”

Piastri ha poi concluso: “Guardando a domani, ci aspetta una gara lunga e impegnativa. Ieri il nostro ritmo di gara sembrava piuttosto buono, ma i nostri rivali intorno a noi non erano messi male; quindi, scalare le posizioni in alto potrebbe essere un po’ complicato. Tuttavia, faremo del nostro meglio per massimizzare la strategia e le opportunità di sorpasso qui. Vedremo cosa sarà possibile.”