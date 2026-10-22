Oscar Piastri: “Il lay-out del COTA potrebbe favorirci ma partiamo indietro”

Oscar Piastri prova a guardare positivo in direzione del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas arriverà la riscossa per il pilota australiano che prosegue nelle sue difficoltà sin da inizio anno?

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota del team McLaren prova ad analizzare la situazione della MCL40 sulla pista di Austin, Texas. “Difficile da dire se saremo competitivi. Penso che in generale le curve ad alta velocità siano quelle dove siamo stati più forti quest’anno e le basse velocità dove abbiamo avuto difficoltà. Penso che qui tu abbia una combinazione di entrambe. Hai velocità molto alte e anche velocità piuttosto basse, e in molti modi velocità basse molto lunghe. Quindi metterà alla prova tutto”.

Ci saranno novità per il team McLaren per l’occasione? “Abbiamo qualche nuovo pezzo sulla vettura che speriamo ci aiuti un po’. Ma sì, penso che al momento sappiamo che ci manca un po’ di prestazioni rispetto alle squadre intorno a noi in generale, indipendentemente dai nostri punti di forza e debolezza. Ma sì, speriamo almeno di poter sfruttare alcuni punti di forza questo fine settimana”.