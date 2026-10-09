Oscar Piastri: “Felice della qualifica, migliorato con la soft”

Oscar Piastri ha ottenuto la quarta posizione in occasione delle qualifiche Sprint valide per la gara corta del GP di Singapore, atto numero diciassette del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena per le vie della città asiatica.

Nella fattispecie, l’oceanico ha dovuto cedere il passo al poleman di giornata, Max Verstappen, il quale ha preceduto George Russell e Charles Leclerc. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha commentato quanto fatto:

“Sono molto felice – ha detto Piastri – Penso che sia stato più o meno il massimo che potevamo fare; è molto, molto complicato in un fine settimana di Sprint estrarre tutto il tempo della macchina. Ma ho sentito che con i pneumatici morbidi le cose hanno funzionato molto meglio”.

Piastri ha poi chiosato: “Stavo soffrendo con le medie e poi, non appena abbiamo messo le morbide,mi sono sentito molto felice. Non è stato uno sforzo cattivo.”