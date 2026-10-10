Oscar Piastri: “Al momento non abbiamo la velocità necessaria. Errore nella Sprint? Non deve riaccadere”

Va in archivio un sabato non poco complesso per Oscar Piastri. Dopo il pasticcio della Sprint il pilota della McLaren ha infatti strappato la terza fila in occasione delle qualifiche valide per il GP di Singapore, atto diciassettesimo del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend sulle vie di Marina Bay.

Precisamente l’oceanico ha ottenuto complessivamente il sesto tempo, cedendo il passo a Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Lando Norris. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato la sua giornata:

“Speravamo in qualcosa in più, ma realisticamente sappiamo qual è la nostra posizione. Al momento non siamo proprio abbastanza veloci. Tutti i giri sono stati un po’ complicati da mettere insieme e c’era decisamente di più da tirare fuori, ma immagino che la maggior parte dei piloti abbia questo commento dopo una sessione a Singapore”.

Piastri ha poi aggiunto: “Sprint? E’ chiaro che quel genere di cose non possono succedere. Tutti sanno qual è la nostra posizione. Quindi, sì, staremo tutti bene e continueremo a spingere insieme come abbiamo sempre fatto“.