Oscar Piastri: “Abbiamo dato il massimo, senza safety car potevo battere Leclerc”

Oscar Piastri non è andato oltre la sesta posizione al GP del Bahrain, atto numero sedici del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana a Sepang, in Malesia. Gara oltremodo complessa per il pilota della McLaren, in grande difficoltà per tutta la durata del fine settimana.

Precisamente, l’oceanico ha dovuto cedere il passo alla Red Bull di Max Verstappen, vincitore davanti alla Mercedes di Ki Antonelli, secondo precedendo le Ferrari di Lewis Hamilton e Oscar Piastri. Una volta arrivato in mixed zone, l’oceanico ha commentato quanto fatto:

“Credo di aver dato il massimo oggi; senza l’ultima safety car, credo che avremmo avuto la possibilità di battere Charles Leclerc. Ma è andata così, ci rifaremo e ci riproveremo la prossima settimana“, ha detto Piastri.

Il nativo di Melbourne ha poi proseguito: “Non è stato facile girare con le gomme medie, non sono sicura che sia stato il pneumatico giusto. Per questo motivo per tutta la gara sono stato in lotta.