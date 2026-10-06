Ciclismo
Ordine d’arrivo Tre Valli Varesine 2026: risultati e classifica. Widar vince allo sprint. Tre azzurri nei dieci
La Tre Valli Varesine, ultimo atto del Trittico Lombardo, si conclude con un verdetto a sorpresa. Il belga Jarno Widar, alfiere della Lotto Intermarché, si impone in volata superando grazie a un prepotente sprint i compagni di fuga. L’Italia piazza tre uomini tra i primi dieci.
Il belga parte poche centinaia di metri dall’arrivo e con il suo scatto fulmineo non concede la minima possibilità di replica al britannico Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e all’ americano Matteo Jorgenson del Team Visma Lease a Bike che conclude la sua prova conquistando il gradino più basso del podio.
Il gruppo nonostante la prepotente rimonta finale non riesce a raggiungere i tre battistrada e viene regolato in volata dall’americano Quinn Simmons della Lidl-Trek che conclude al quarto posto davanti allo svizzero Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team e allo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious, sesto.
Christian Scaroni della XDS Astana Team conferma il suo eccellente momento di forma concludendo settimo davanti a Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta. Completano la Top 10 la nona posizione di Jhonathan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG e la decima di Simone Gualdi della Lotto Intermarché.
ORDINE DI ARRIVO TRE VALLI VARESINE
1. Jarno Widar – Lotto Intermarché – 4:34:26
2. Tom Pidcock – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – +0:01
3. Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – st
4. Quinn Simmons – Lidl – Trek – +0:03
5. Marc Hirschi – Tudor Pro Cycling Team – st
6. Pello Bilbao – Bahrain – Victorious – st
7. Christian Scaroni – XDS Astana Team – st
8. Ludovico Crescioli – Team Polti VisitMalta – +0:04
9. Jhonatan Narváez – UAE Team Emirates – XRG – st
10. Simone Gualdi – Lotto Intermarché – st
11. Clément Berthet – Groupama – FDJ United – st
12. Axel Laurance – Netcompany INEOS – st
13. Paul Lapeira – Decathlon CMA CGM Team – st
14. Roger Adrià – Movistar Team – st
15. Filippo Zana – Soudal Quick-Step – st
16. Ramses Debruyne – Alpecin – Premier Tech – st
17. Afonso Eulálio – Bahrain – Victorious – st
18. Davide Piganzoli – Team Visma | Lease a Bike – st
19. Alex Baudin – EF Education – EasyPost – st
20. Ben Healy – EF Education – EasyPost – st
21. Lenny Martinez – Bahrain – Victorious – st
22. Jørgen Nordhagen – Team Visma | Lease a Bike – +0:05
23. Brandon McNulty – UAE Team Emirates – XRG – st
24. Valentin Madouas – Groupama – FDJ United – +0:06
25. Mikel Landa – Soudal Quick-Step – +0:07
26. Steff Cras – Soudal Quick-Step – +0:12
27. Louis Rouland – Cofidis – +0:50
28. Pelayo Sánchez – Movistar Team – +1:08
29. Enric Mas – Movistar Team – st
30. Benoît Cosnefroy – UAE Team Emirates – XRG – +1:18
31. Andrea Vendrame – Team Jayco AlUla – st
32. Filippo Turconi – Bardiani CSF 7 Saber – st
33. Diego Ulissi – XDS Astana Team – +1:20
34. Aaron Dockx – Alpecin – Premier Tech – +1:21
35. Fernando Barceló – Caja Rural – Seguros RGA – st
36. Alex Tolio – Bardiani CSF 7 Saber – st
37. Alessandro Covi – Team Jayco AlUla – +1:22
38. Rudy Porter – Team Jayco AlUla – st
39. Julien Bernard – Lidl – Trek – st
40. Nicola Conci – XDS Astana Team – st
41. Gianmarco Garofoli – Soudal Quick-Step – st
42. Menno Huising – Team Visma | Lease a Bike – st
43. Sylvain Moniquet – Cofidis – st
44. Andrew August – Netcompany INEOS – st
45. George Bennett – NSN Cycling Team – +1:23
46. Yaël Joalland – Cofidis – st
47. José Félix Parra – Caja Rural – Seguros RGA – +1:24
48. Giovanni Aleotti – Red Bull – BORA – hansgrohe – st
49. Mattia Bais – Team Polti VisitMalta – st
50. Mauri Vansevenant – Soudal Quick-Step – st
51. Michael Gogl – Alpecin – Premier Tech – st
52. Vicente Rojas – Bardiani CSF 7 Saber – st
53. Matthew Riccitello – Decathlon CMA CGM Team – st
54. Nicolas Prodhomme – Decathlon CMA CGM Team – +1:25
55. Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team – st
56. Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team – +1:26
57. Rudy Molard – Groupama – FDJ United – +1:27
58. Cristián Rodríguez – XDS Astana Team – st
59. Juan Pedro López – Movistar Team – st
60. Luca Vergallito – Alpecin – Premier Tech – +1:38
61. Mikkel Frølich Honoré – EF Education – EasyPost – +1:48
62. Anders Skaarseth – Uno-X Mobility – +1:54
63. Alessandro Verre – MBH Bank CSB Telecom Fort – +2:01
64. Santiago Umba – Solution Tech NIPPO Rali – +2:05
65. Sam Oomen – Lidl – Trek – +2:06
66. Jan Hirt – NSN Cycling Team – +2:07
67. Ben O’Connor – Team Jayco AlUla – +2:11
68. Dario Giuliano – Team Polti VisitMalta – +2:20
69. Fernando Tercero – Team Polti VisitMalta – st
70. Thymen Arensman – Netcompany INEOS – +2:31
71. Andrea Bagioli – Lidl – Trek – +3:03
72. Alessandro Pinarello – NSN Cycling Team – st
73. Romain Grégoire – Groupama – FDJ United – +3:04
74. Giulio Pellizzari – Red Bull – BORA – hansgrohe – +4:14
75. Jai Hindley – Red Bull – BORA – hansgrohe – +4:15
76. Quinten Hermans – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – st
77. Domenico Pozzovivo – Solution Tech NIPPO Rali – +5:06
78. Santiago Buitrago – Bahrain – Victorious – +5:48
79. Juan Felipe Rodriguez – EF Education – EasyPost – st
80. Pavel Sivakov – UAE Team Emirates – XRG – st
81. Patrick Konrad – Lidl – Trek – st
82. Dylan Teuns – Cofidis – st
83. Emiel Verstrynge – Alpecin – Premier Tech – st
84. Luca Cretti – MBH Bank CSB Telecom Fort – st
85. Matej Mohorič – Bahrain – Victorious – +6:50
86. Harold Tejada – XDS Astana Team – st
87. Reuben Thompson – Lotto Intermarché – st
88. Maxence Place – Lotto Intermarché – +6:51
89. Noah Ramsay – Alpecin – Premier Tech – st
90. Michael Leonard – EF Education – EasyPost – st
91. Larry Warbasse – Tudor Pro Cycling Team – st
92. Tim Rex – Team Visma | Lease a Bike – st
93. Toralf Rydningen Martinsen – Uno-X Mobility – st
94. Javier Romo – Movistar Team – st
95. Lorenzo Germani – Groupama – FDJ United – +6:52
96. Clément Champoussin – XDS Astana Team – st
97. Alexey Lutsenko – NSN Cycling Team – +6:53
98. Sean Quinn – EF Education – EasyPost – +10:28
99. Lukas Nerurkar – EF Education – EasyPost – st
100. Tobias Halland Johannessen – Uno-X Mobility – +10:29
101. Marcel Camprubí – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – st