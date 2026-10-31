GP Malesia
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Malesia 2026: Acosta vince davanti a Marquez e Bezzecchi
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2026
1. Pedro ACOSTA (KTM)
2. Marc MARQUEZ (Ducati)
3. Marco BEZZECCHI (Aprilia)
4. Ai OGURA (Aprilia)
5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati)
6. Francesco BAGNAIA (Ducati)
7. Brad BINDER (KTM)
8. Diogo MOREIRA (Honda)
9. Enea BASTIANINI (KTM)
10. Johann ZARCO (Honda)
11. Fabio QUARTARARO (Yamaha)
12. Alex RINS (Yamaha)
13. Luca MARINI (Honda)
14. Augusto FERNANDEZ (Yamaha)
15. Maverick VIÑALES (KTM)
16. Joan MIR (Honda)
17. Franco MORBIDELLI (Ducati)
18. Iker LECUONA (Ducati)
Rit. Alex MARQUEZ (Ducati)
Rit. Jack MILLER (Yamaha)