GP Indonesia

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Indonesia 2026: vittoria che vale doppio per Marquez, Martin fuori dal podio

Roberto Santangelo

Pubblicato

3 minuti fa

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Jorge Martin / Comunicato Aprilia

Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 10 ottobre, il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Mandalika, valida per la sedicesima tappa del calendario di MotoGP.

Successo dello spagnolo Marc Marquez, che passa in testa al Mondiale, precedendo sul traguardo il nipponico Ai Ogura, secondo, e l’azzurro Fabio Di Giannantonio, terzo. Resta ai piedi del podio l’altro spagnolo Jorge Martin, quarto, ora a -4 dal connazionale nella classifica iridata. Caduto, invece, Marco Bezzecchi, a -59 in classifica.

Quinta piazza per l’altro spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta, sesto, e Fermin Aldeguer, settimo, mentre va a punti anche un altro italiano, Francesco Bagnaia, ottavo. Completa l’elenco dei piloti a punti, infine, il transalpino Fabio Quartararo nono.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2026

1 M. Marquez 19’37.125

2 A. Ogura +0.509

3 F. Di Giannantonio +0.835

4 J. Martin +1.947

5 A. Marquez +3.410

6 P. Acosta +5.478

7 F. Aldeguer +7.036

8 F. Bagnaia +10.039

9 F. Quartararo +10.248

10 A. Rins +13.288

11 E. Bastianini +16.834

12 J. Zarco +17.646

13 J. Miller +18.285

14 F. Morbidelli +18.956

15 L. Marini +19.227

16 B. Binder +19.293

17 D. Moreira +19.562

18 M. Viñales +23.472

19 T. Razgatlioglu +23.834

20 A. Espargarò +38.336

RIT M. Bezzecchi ritiro

RIT R. Fernandez ritiro

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