GP Indonesia
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Indonesia 2026: vittoria che vale doppio per Marquez, Martin fuori dal podio
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 10 ottobre, il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Mandalika, valida per la sedicesima tappa del calendario di MotoGP.
Successo dello spagnolo Marc Marquez, che passa in testa al Mondiale, precedendo sul traguardo il nipponico Ai Ogura, secondo, e l’azzurro Fabio Di Giannantonio, terzo. Resta ai piedi del podio l’altro spagnolo Jorge Martin, quarto, ora a -4 dal connazionale nella classifica iridata. Caduto, invece, Marco Bezzecchi, a -59 in classifica.
Quinta piazza per l’altro spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta, sesto, e Fermin Aldeguer, settimo, mentre va a punti anche un altro italiano, Francesco Bagnaia, ottavo. Completa l’elenco dei piloti a punti, infine, il transalpino Fabio Quartararo nono.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2026
1 M. Marquez 19’37.125
2 A. Ogura +0.509
3 F. Di Giannantonio +0.835
4 J. Martin +1.947
5 A. Marquez +3.410
6 P. Acosta +5.478
7 F. Aldeguer +7.036
8 F. Bagnaia +10.039
9 F. Quartararo +10.248
10 A. Rins +13.288
11 E. Bastianini +16.834
12 J. Zarco +17.646
13 J. Miller +18.285
14 F. Morbidelli +18.956
15 L. Marini +19.227
16 B. Binder +19.293
17 D. Moreira +19.562
18 M. Viñales +23.472
19 T. Razgatlioglu +23.834
20 A. Espargarò +38.336
RIT M. Bezzecchi ritiro
RIT R. Fernandez ritiro