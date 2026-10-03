GP Giappone
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Giappone 2026: Marquez domina, Martin penalizzato, Bezzecchi una comparsa
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 3 ottobre, il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 12 giri del circuito di Motegi, valida per la sedicesima tappa del calendario di MotoGP.
Tripletta spagnola, con Marc Marquez che domina davanti a Diogo Moreira, secondo, e Jorge Martin, terzo, penalizzato per track limits nell’ultimo giro, così come accaduto all’italiano Enea Bastianini, quarto. Quinta posizione per il nipponico Ai Ogura.
Sesta posizione per un altro italiano, Marco Bezzecchi, che precede il transalpino Johann Zarco, settimo, e lo spagnolo Raul Fernandez, ottavo. Nona piazza per un altro francese, Fabio Quartararo, mentre completa la top ten lo spagnolo Fermin Aldeguer.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2026
1 M. Marquez 20’50.376
2 D. Moreira +2.754
3 J. Martin +2.854 * penalizzato per track limits
4 E. Bastianini +2.896 * penalizzato per track limits
5 A. Ogura +6.380
6 M. Bezzecchi +7.372
7 J. Zarco +8.476
8 R. Fernandez +9.205
9 F. Quartararo +10.974
10 F. Aldeguer +11.517
11 L. Marini +14.020
12 F. Morbidelli +15.597
13 A. Rins +20.261
14 S. Chantra +20.371
15 M. Viñales +20.857
16 J. Miller +22.282
17 T. Razgatlioglu +35.830
18 B. Binder +41.672
19 F. Bagnaia ritiro
20 P. Acosta ritiro
21 F. Di Giannantonio ritiro
22 A. Marquez ritiro