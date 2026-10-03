GP Giappone

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Giappone 2026: Marquez domina, Martin penalizzato, Bezzecchi una comparsa

Roberto Santangelo

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1 minuto fa

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Fabio Quartararo / IPA Sport

Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 3 ottobre, il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 12 giri del circuito di Motegi, valida per la sedicesima tappa del calendario di MotoGP.

Tripletta spagnola, con Marc Marquez che domina davanti a Diogo Moreira, secondo, e Jorge Martin, terzo, penalizzato per track limits nell’ultimo giro, così come accaduto all’italiano Enea Bastianini, quarto. Quinta posizione per il nipponico Ai Ogura.

Sesta posizione per un altro italiano, Marco Bezzecchi, che precede il transalpino Johann Zarco, settimo, e lo spagnolo Raul Fernandez, ottavo. Nona piazza per un altro francese, Fabio Quartararo, mentre completa la top ten lo spagnolo Fermin Aldeguer.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2026

1 M. Marquez 20’50.376

2 D. Moreira +2.754

3 J. Martin +2.854 * penalizzato per track limits

4 E. Bastianini +2.896 * penalizzato per track limits

5 A. Ogura +6.380

6 M. Bezzecchi +7.372

7 J. Zarco +8.476

8 R. Fernandez +9.205

9 F. Quartararo +10.974

10 F. Aldeguer +11.517

11 L. Marini +14.020

12 F. Morbidelli +15.597

13 A. Rins +20.261

14 S. Chantra +20.371

15 M. Viñales +20.857

16 J. Miller +22.282

17 T. Razgatlioglu +35.830

18 B. Binder +41.672

19 F. Bagnaia ritiro

20 P. Acosta ritiro

21 F. Di Giannantonio ritiro

22 A. Marquez ritiro

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