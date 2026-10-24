GP Australia
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Australia 2026: Marquez si prende tutto, cade Martin, Bezzecchi fuori dal podio
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 24 ottobre, il fine settimana del GP dell’Australia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Phillip Island, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP.
Successo dello spagnolo Marc Marquez, che passa in testa al Mondiale, precedendo sul traguardo il fratello Alex, secondo, e l’azzurro Fabio Di Giannantonio, terzo. Resta ai piedi del podio l’altro italiano Marco Bezzecchi, quarto. Ritirato, invece, Jorge Martin, ora secondo in classifica generale.
Quinta piazza per l’altro spagnolo Pedro Acosta, che precede il nipponico Ai Ogura, sesto, ed il sudafricano Brad Binder, settimo, mentre va a punti anche l’australiano Jack Miller, ottavo. Completa l’elenco dei piloti a punti, infine, il brasiliano Diogo Moreira, nono.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP AUSTRALIA MOTOGP 2026
1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’09.411 181.1
2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’09.734 181.0 0.323
3 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’10.001 181.0 0.590
4 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’10.485 180.9 1.074
5 5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’13.100 180.5 3.689
6 4 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’15.557 180.1 6.146
7 3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’16.844 179.9 7.433
8 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’17.193 179.8 7.782
9 1 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 19’20.133 179.4 10.722
10 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’20.184 179.4 10.773
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’20.626 179.3 11.215
12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’20.848 179.3 11.437
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’20.979 179.3 11.568
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’27.688 178.2 18.277
15 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’47.356 175.3 37.945
Non classificati
25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 11’56.034 178.9 5 giri
89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 10’21.587 180.3 6 giri
12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 9’02.913 176.9 7 giri
5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 4’31.308 177.0 10 giri
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 3’12.178 166.6 11 giri