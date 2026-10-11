GP Indonesia
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Indonesia 2026: Bezzecchi in trionfo, contro-sorpasso di Martin su Marquez
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 11 ottobre, il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Mandalika, valida per la diciassettesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Successo dell’azzurro Marco Bezzecchi, che recupera terreno nella classifica iridata, precedendo gli spagnoli Raul Fernandez, secondo, e Jorge Martin, terzo, il quale con il podio odierno ritorna in vetta al Mondiale. Resta ai piedi del podio il nipponico Ai Ogura, quarto.
Seguono altri tre spagnoli: quinto posto per Pedro Acosta, che precede il connazionale Marc Marquez, sesto, il quale a causa di questo piazzamento cede il primato nella graduatoria generale. Settima posizione per il fratello Alex Marquez, davanti all’azzurro Fabio Di Giannantonio, ottavo.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP INDONESIA 2026
1 Marco Bezzecchi (Aprilia)
2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260
3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890
4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378
5 Pedro Acosta (KTM) +9.492
6 Marc Marquez (Ducati) +10.778
7 Alex Marquez (Ducati) +16.821
8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840
9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999
10 Enea Bastianini (KTM) +21.111
11 Brad Binder (KTM) +21.912
12 Luca Marini (Honda) +22.656
13 Johann Zarco (Honda) +26.260
14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012
15 Alex Rins (Yamaha) +31.555
16 Diogo Moreira (Honda) +33.948
17 Maverick Viñales (KTM) +53.592
RIT Toprak Razgatlioglu ritiro
RIT Francesco Bagnaia ritiro
RIT Jack Miller ritiro
RIT Fermin Aldeguer ritiro