GP Giappone
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2026: Marquez precede Martin, Bezzecchi sul podio, ma lontanissimo
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 4 ottobre, il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri del circuito di Motegi, valida per la sedicesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Vince lo spagnolo Marc Marquez, che domina davanti al connazionale Jorge Martin, secondo, mentre completa il podio l’italiano Marco Bezzecchi, terzo, che precede un altro azzurro, Enea Bastianini, quarto. Quinta posizione per lo spagnolo Raul Fernandez, che precede il nipponico Ai Ogura, sesto.
Settima posizione per lo spagnolo Pedro Acosta, davanti all’azzurro Francesco Bagnaia, ottavo, mentre si classifica nono l’altro iberico Fermin Aldeguer, che precede l’italiano Luca Marini, decimo, che chiude davanti al sudafricano Brad Binder, 11°.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP GIAPPONE 2026
1 Marc Marquez (Ducati) 1:43.843
2 Jorge Martin (Aprilia) +1.363
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.252
4 Enea Bastianini (KTM) +2.330
5 Raul Fernandez (Aprilia) +14.815
6 Ai Ogura (Aprilia) +15.210
7 Pedro Acosta (KTM) +16.928
8 Francesco Bagnaia (Ducati) +20.333
9 Fermin Aldeguer (Ducati) +23.545
10 Luca Marini (Honda) +25.677
11 Brad Binder (KTM) +25.853
12 Fabio Quartararo (Yamaha) +30.867
13 Somkiat Chantra (Honda) +31.333
14 Maverick Viñales (KTM) +33.995
15 Franco Morbidelli (Ducati) +34.590
16 Alex Rins (Yamaha) +39.228
17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +39.562
18 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +50.816
19 Jack Miller (Yamaha) +1:14.773