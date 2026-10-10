Ordine d’arrivo Giro di Lombardia 2026: risultati e classifica. Seixas vince con record, Ciccone sul podio

Paul Seixas ha vinto il Giro di Lombardia 2026, imponendosi in solitaria sul traguardo di Como e diventando il più giovane ciclista della storia a imporsi nella ribattezzata Classica delle Foglie Morte: ad appena 20 anni e 16 giorni ha ritoccato di cinque mesi il primato che Giovanni Gerbi deteneva dal 1905, quando si consumò la prima edizione di questo appuntamento autunnale. Dopo i crampi accusati nelle battute conclusive dei Mondiali ed essersi riposato, il transalpino ha fatto la differenza lungo un percorso durissimo.

Il giovane fuoriclasse francese ha dimostrato in maniera definitiva di essere uno dei nomi di punta del grande ciclismo internazionale e di avere di fronte a sé un futuro roseo: dopo aver dettato legge alla Freccia Vallone e al Giro dei Paesi Baschi, dopo aver raccolto il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi e alle Strade Bianche, l’alfiere della Decathlon CMA CGM Team ha messo la propria firma sulla sua prima Classica Monumento in carriera.

Paul Seixas ha attaccato in maniera perentoria sulle durissime rampe del Civiglio e ha staccato l’intera concorrenza, ha fatto subito il vuoto nei confronti di Giulio Ciccone, ha guadagnato una ventina di secondi e poi ha continuato a macinare margine sulla successiva discesa e sull’ultima scalata di San Fermo della Battaglia, arrivando in solitaria sul Lungo Lago. Il transalpino, che succede a Tadej Pogacar nell’albo d’oro, ha alzato le braccia al cielo con un margine di 48” nei confronti dello spagnolo Enric Mas.

Il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna è stato bravo a rientrare su Ciccone e lo ha poi staccato sull’ultima piazza d’onore per meritarsi la piazza d’onore. Giulio Ciccone si è garantito la terza posizione con un ritardo di 1’05” dal vincitore dopo la nona piazza ai Mondiali e l’amara medaglia d’argento agli Europei, tornando sul podio dell’ultima Classica Monumento della stagione: l’abruzzese sperava in un risultato a effetto, ma contro questo Seixas c’era ben poco da fare.

Il grande deluso di giornata è il belga Remco Evenepoel, favorito della vigilia è poi staccatosi sulle rampe iniziali del Civiglio. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe non è riuscito a sfruttare al meglio il lavoro di un ottimo Giulio Pellizzari e si è dovuto accontentare di sprintare per la quarta piazza a 1’30” dal vincitore, regolando lo statunitense Brandon McNulty (in maglia di Campione del Mondo), il britannico Tom Pidcock, lo spagnolo Pello Bilbao, Christian Scaroni e Filippo Zana. Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro di Lombardia 2026.

ORDINE ARRIVO GIRO DI LOMBARDIA 2026

1 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 800 275 5:49:28

2 MAS Enric Movistar Team 640 200 0:48

3 CICCONE Giulio Lidl – Trek 520 150 1:05

4 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 440 120 1:20

5 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 360 100 ,,

6 PIDCOCK Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 280 90 ,,

7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 240 80 ,,

8 SCARONI Christian XDS Astana Team 200 70 ,,

9 ZANA Filippo Soudal Quick-Step 160 60 ,,

10 RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team 135 50 ,,

11 DEBRUYNE Ramses Alpecin – Premier Tech 110 46 ,,

12 HEALY Ben EF Education – EasyPost 95 42 ,,

13 WIDAR Jarno Lotto Intermarché 85 38 2:06

14 ONLEY Oscar Netcompany INEOS 65 34 ,,

15 BERTHET Clément Groupama – FDJ United 55 30 ,,

16 PIGANZOLI Davide Team Visma | Lease a Bike 50 28 ,,

17 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 50 26 2:29

18 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike 50 24 2:51

19 FANCELLU Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 50 22 ,,

20 MAISONOBE Sam Cofidis 50 20 ,,

21 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 30 19 3:52

22 LEONARD Michael EF Education – EasyPost 30 18 3:53

23 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 30 17 4:23

24 MONIQUET Sylvain Cofidis 30 16 4:27

25 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 30 15 4:33

26 BENNETT George NSN Cycling Team 30 14 4:52

27 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 30 13 ,,

28 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 30 12 4:59

29 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 30 11 ,,

30 VELASCO Simone XDS Astana Team 30 10 5:29

31 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 15 9 6:19

32 GUALDI Simone Lotto Intermarché 15 8 6:58

33 VERSTRYNGE Emiel Alpecin – Premier Tech 15 7 ,,

34 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step 15 6 ,,

35 RODRIGUEZ Juan Felipe EF Education – EasyPost 15 5 ,,

36 BERNARD Julien Lidl – Trek 15 5 ,,

37 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 15 5 7:05

38 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 15 5 7:43

39 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 15 5 7:51

40 BARRÉ Louis Team Visma | Lease a Bike 15 5 ,,

41 TURCONI Filippo Bardiani CSF 7 Saber 15 5 7:54

42 BUSATTO Francesco Alpecin – Premier Tech 15 5 8:06

43 CONCI Nicola XDS Astana Team 15 5 ,,

44 CANAL Carlos Movistar Team 15 5 ,,

45 CRESCIOLI Ludovico Team Polti VisitMalta 15 5 ,,

46 WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team 15 5 ,,

47 SAMITIER Sergio Cofidis 15 5 ,,

48 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ United 15 5 ,,

49 PORTER Rudy Team Jayco AlUla 15 5 ,,

50 SCHACHMANN Maximilian Soudal Quick-Step 15 5 ,,

51 TOLIO Alex Bardiani CSF 7 Saber 10 5 ,,

52 JASCH Lennart Tudor Pro Cycling Team 10 5 ,,

53 MARTÍ Pau NSN Cycling Team 10 5 ,,

54 ADRIÀ Roger Movistar Team 10 5 ,,

55 ROULAND Louis Cofidis 10 5 ,,

56 DALBY Simon Uno-X Mobility 5 5 ,,

57 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ United 5 5 ,,

58 ZIMMERMANN Georg Lotto Intermarché 5 5 ,,

59 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 5 5 ,,

60 PACHER Quentin Groupama – FDJ United 5 5 ,,

61 PRODHOMME Nicolas Decathlon CMA CGM Team 5 ,,

62 MOLARD Rudy Groupama – FDJ United 5 ,,

63 LAURANCE Axel Netcompany INEOS 5 8:52

64 HAIG Jack Netcompany INEOS 5 ,,

65 MASNADA Fausto MBH Bank CSB Telecom Fort 5 ,,

66 RUBIO Einer Movistar Team 5 ,,

67 OMRZEL Jakob Bahrain – Victorious 5 ,,

68 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 5 9:08

69 COVI Alessandro Team Jayco AlUla 5 9:38

70 LÓPEZ Juan Pedro Movistar Team 5 ,,

71 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 5 ,,

72 OOMEN Sam Lidl – Trek 5 9:47

73 AYUSO Juan Lidl – Trek 5 10:33

74 LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL 5 12:14

75 HIRT Jan NSN Cycling Team 5 ,,

76 BENOOT Tiesj Decathlon CMA CGM Team 5 ,,

77 CALZONI Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 13:03

78 VERGALLITO Luca Alpecin – Premier Tech 5 13:30

79 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 5 ,,

80 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

81 MIFSUD Andrea Team Polti VisitMalta 5 13:44

82 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

83 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,

84 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 5 13:47

85 KULSET Johannes Uno-X Mobility 5 ,,

86 IZAGIRRE Ion Cofidis 5 ,,

87 CRAPS Lars Lotto Intermarché 5 14:21

88 THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team 5 15:42

89 ULISSI Diego XDS Astana Team 5 ,,

90 GRAAT Tijmen Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

91 CAMPENAERTS Victor Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

92 CHARMIG Anthon Uno-X Mobility 5 16:30

93 DECOMBLE Maxime Groupama – FDJ United 5 ,,

94 EIKING Odd Christian Unibet Rose Rockets 5 16:56

95 MEURISSE Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

96 HELLEMOSE Asbjørn Team Jayco AlUla 5 18:30

97 KAJAMINI Florian Samuel MBH Bank CSB Telecom Fort 5 ,,

98 VERSCHUREN Killian Unibet Rose Rockets 5 ,,

99 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

100 PETER Jannis Unibet Rose Rockets 5 ,,

101 KRETSCHY Moritz NSN Cycling Team 5 ,,

102 ZAMPERINI Edoardo Cofidis 5 18:33

103 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 5 ,,

104 SHEFFIELD Magnus Netcompany INEOS 5 ,,

105 QUINN Sean EF Education – EasyPost 5 ,,

106 CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke Unibet Rose Rockets 5 ,,

107 VERRE Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 5 ,,

108 TEUNS Dylan Cofidis 5 ,,

109 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 5 ,,

110 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 5 ,,

111 SKAARSETH Anders Uno-X Mobility 5 ,,

112 BARGUIL Warren Team Picnic PostNL 5 ,,

113 MERIS Sergio Unibet Rose Rockets 5 21:03

114 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek 5 21:16