Ciclismo
Ordine d’arrivo Giro dell’Emilia 2026: Davide Piganzoli vince da finisseur, Lorenzo Finn promosso
Davide Piganzoli ha vinto il Giro dell’Emilia 2026, prestigiosa semiclassica del calendario italiano giunta alla 109ma edizione. L’evento di livello Pro (inferiore per importanza soltanto al World Tour) è tornato a tingersi di tricolore dopo otto anno di digiuno: ci ha pensato il 24enne lombardo a regalare una gioia agli appassionati del Bel Paese, ancora memori del sigillo di Alessandro De Marchi nel 2018.
L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike ha attaccato nel finale, ha sfruttato al meglio il buco operato dal proprio compagno di squadra Matteo Jorgenson, ha gestito al meglio il vantaggio sull’esigente strappo del San Luca e ha trionfato con pieno merito. Dopo aver dettato legge al Giro del Lussemburgo e aver ben figurato ai Mondiali, l’azzurro si è imposto a Bologna con un vantaggio di due secondi sui britannici Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) e Oscar Onley (Netcompany INEOS).
Quarta piazza per l’altro britannico Ben Tulett e sesto il già citato Jorgenson, entrambi compagni di squadra di Piganzoli. L’irlandese Ben Healy si è distinto (sesto a 22”), settima posizione per Lorenzo Fortunato a 29”, in top-10 figurano anche il britannico Adam Yates, l’australiano Michael Storer e lo statunitense Brandon McNulty, alla sua prima uscita da Campione del Mondo. Positiva prova di Lorenzo Finn, undicesimo a 45”, attaccato al fresco iridato. Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro dell’Emilia 2026.
ORDINE D’ARRIVO GIRO DELL’EMILIA 2026
1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 250 125 4:33:19
2 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 170 85 0:02
3 Onley Oscar Netcompany INEOS 140 60 ,,
4 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 120 50 0:05
5 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 100 45 0:12
6 Healy Ben EF Education – EasyPost 80 40 0:22
7 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 70 35 0:29
8 Storer Michael UAE Team Emirates – XRG 60 30 0:37
9 Yates Adam Tudor Pro Cycling Team 50 26 0:45
10 McNulty Brandon UAE Team Emirates – XRG 40 22 ,,
11 Finn Lorenzo Mark Red Bull – BORA – hansgrohe 30 20 ,,
12 Arensman Thymen Netcompany INEOS 20 18 1:22
13 Berthet Clément Groupama – FDJ United 10 16 1:34
14 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 10 14 1:51
15 Adrià Roger Lotto Intermarché 10 12 ,,
16 Gualdi Simone Movistar Team 6 10 1:52
17 Dalby Simon Uno-X Mobility 6 9 2:03
18 Velasco Simone XDS Astana Team 6 8 2:08
19 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 6 7 2:22
20 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 6 6 ,,
21 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6 5 ,,
22 Cras Steff Soudal Quick-Step 6 4 ,,
23 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 6 3 ,,
24 Molard Rudy Groupama – FDJ United 6 2 ,,
25 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6 1 2:32
26 Stork Florianv Tudor Pro Cycling Team 5 2:40
27 Double Paul Team Jayco AlUla 5 2:46
28 Verstrynge Emiel Alpecin – Premier Tech 5 2:55
29 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 5 3:30
30 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 5 ,,
31 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 3 3:35
32 Zana Filippo Soudal Quick-Step 3 3:36
33 Plapp Luke Team Jayco AlUla 3 3:38
34 Corres Gorka Caja Rural – Seguros RGA 3 3:44
35 Crozzolo Fabrizio Team Polti VisitMalta 3 3:47
36 Thompson Reuben Lotto Intermarché 3 3:48
37 August Andrew Netcompany INEOS 3 3:49
38 Bagioli Andrea Lidl – Trek 3 3:56
39 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3 ,,
40 Haig Jack Netcompany INEOS 3 ,,
41 Bennett George NSN Cycling Team 4:20
42 Kulset Johannes Uno-X Mobility 4:45
43 Champoussin Clément XDS Astana Team 5:17
44 Gruszczyński Filip MBH Bank CSB Telecom Fort 5:24
45 Porter Rudy Team Jayco AlUla ,,
46 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 5:27
47 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 5:29
48 Quintana Nairo Movistar Team 5:31
49 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 5:33
50 Rubio Einer Movistar Team 5:37
51 Dockx Aaron Alpecin – Premier Tech 5:39
52 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
53 De Cassan Davide General Store – Essegibi – F.Lli Curia 5:44
54 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 5:47
55 Oomen Sam Lidl – Trek 5:48
56 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 6:14
57 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 6:30
58 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike ,,
59 Giuliano Dario Team Polti VisitMalta 6:34
60 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 6:52
61 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber 6:53
62 Bertolli Samuel Solution Tech NIPPO Rali ,,
63 Kajamini Florian Samuel MBH Bank CSB Telecom Fort 6:55
64 Masnada Fausto MBH Bank CSB Telecom Fort 6:59
65 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team ,,
66 Tercero Fernando Team Polti VisitMalta 7:07
67 Verre Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 7:29
68 Bais Davide Team Polti VisitMalta 7:34
69 Konrad Patrick Lidl – Trek 7:48
70 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 9:18
71 Leonard Michael EF Education – EasyPost ,,