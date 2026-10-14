Ciclismo

Ordine d’arrivo Giro del Veneto 2026: Alessandro Covi vince con una fiammata! Cinque italiani in top-10

Stefano Villa

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3 minuti fa

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Alessandro Covi / IPA Agency

Alessandro Covi ha vinto il Giro del Veneto, sorprendendo tutti sullo strappo conclusivo che conduceva sul traguardo di Vicenza. L’alfiere della Jayco AlUla ha letto benissimo il finale, si è portato nelle posizioni di vertice negli ultimi cinquecento metri, ha preso la curva decisiva in testa ed è riuscito a mettere la ruota davanti a tutti, regalandosi una bella soddisfazione in chiusura di una stagione molto complicata e in cui non aveva ancora trovato gioie.

Il 28enne piemontese è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo un anno e mezzo di digiuno: l’ultima perla risaliva al 26 aprile 2024, quando ebbe la meglio nella terza tappa della Vuelta Asturias. Quello odierno è il sesto sigillo in carriera per Alessandro Covi, che nel proprio palmares vanta anche una frazione al Giro d’Italia. Alle sue spalle si sono piazzati il danese Anthon Charmig (Uno-X Mobility) e il francese Benoit Cosnefroy (UAE Emirates).

Altri quattro italiani hanno chiuso in top-10: quinta piazza per Christian Scaroni (XDS Astana), sesta posizione per Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), nono posto per Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) e decima moneta per Simone Velasco (XDS Astana). Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro del Veneto 2026.

ORDINE ARRIVO GIRO DEL VENETO 2026

1 COVI Alessandro Team Jayco AlUla 250 125 3:35:52
2 CHARMIG Anthon Uno-X Mobility 170 85 ,,
3 COSNEFROY Benoît UAE Team Emirates – XRG 140 60 ,,
4 CHRISTEN Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 120 50 ,,
5 SCARONI Christian XDS Astana Team 100 45 ,,
6 FANCELLU Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 80 40 ,,
7 ADRIÀ Roger Movistar Team 70 35 ,,
8 IZQUIERDO Clément Cofidis 60 30 ,,
9 CRESCIOLI Ludovico Team Polti VisitMalta 50 26 ,,
10 VELASCO Simone XDS Astana Team 40 22 ,,

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