Ordine d’arrivo Giro del Veneto 2026: Alessandro Covi vince con una fiammata! Cinque italiani in top-10

Alessandro Covi ha vinto il Giro del Veneto, sorprendendo tutti sullo strappo conclusivo che conduceva sul traguardo di Vicenza. L’alfiere della Jayco AlUla ha letto benissimo il finale, si è portato nelle posizioni di vertice negli ultimi cinquecento metri, ha preso la curva decisiva in testa ed è riuscito a mettere la ruota davanti a tutti, regalandosi una bella soddisfazione in chiusura di una stagione molto complicata e in cui non aveva ancora trovato gioie.

Il 28enne piemontese è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo un anno e mezzo di digiuno: l’ultima perla risaliva al 26 aprile 2024, quando ebbe la meglio nella terza tappa della Vuelta Asturias. Quello odierno è il sesto sigillo in carriera per Alessandro Covi, che nel proprio palmares vanta anche una frazione al Giro d’Italia. Alle sue spalle si sono piazzati il danese Anthon Charmig (Uno-X Mobility) e il francese Benoit Cosnefroy (UAE Emirates).

Altri quattro italiani hanno chiuso in top-10: quinta piazza per Christian Scaroni (XDS Astana), sesta posizione per Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), nono posto per Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) e decima moneta per Simone Velasco (XDS Astana). Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro del Veneto 2026.

ORDINE ARRIVO GIRO DEL VENETO 2026

1 COVI Alessandro Team Jayco AlUla 250 125 3:35:52

2 CHARMIG Anthon Uno-X Mobility 170 85 ,,

3 COSNEFROY Benoît UAE Team Emirates – XRG 140 60 ,,

4 CHRISTEN Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 120 50 ,,

5 SCARONI Christian XDS Astana Team 100 45 ,,

6 FANCELLU Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 80 40 ,,

7 ADRIÀ Roger Movistar Team 70 35 ,,

8 IZQUIERDO Clément Cofidis 60 30 ,,

9 CRESCIOLI Ludovico Team Polti VisitMalta 50 26 ,,

10 VELASCO Simone XDS Astana Team 40 22 ,,