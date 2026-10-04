Formula 1
Ordine d’arrivo F1, GP Bahrain a Sepang 2026: Verstappen precede Antonelli, podio Ferrari, ritirato Russell
Il Mondiale 2026 di F1 è proseguito oggi, domenica 4 ottobre, con la il GP del Bahrain, valido come sedicesimo round del calendario: nella mattinata italiana è andata in scena la gara lunga sul tracciato di Sepang, in Malesia, sulla distanza di 55 giri.
Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, che precede l’italiano Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes. Seguono le Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton terzo ed il monegasco Charles Leclerc quarto. Quinta posizione per l’altra Red Bull del transalpino Isack Hadjar.
Sesta posizione per l’australiano Oscar Piastri con la McLaren, che precede il neozelandese Liam Lawson con la Racing Bulls, settimo, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, ottavo. Nono il britannico Lando Norris con la McLaren, infine completa la zona punti l’altro britannico Arvid Lindblad con la Racing Bulls, decimo.
ORDINE D’ARRIVO GP BAHRAIN F1 2026
1 Max Verstappen (Red Bull Racing)
2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307
3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919
4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258
5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571
6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454
7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753
8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372
9 Lando Norris (McLaren) +13.993
10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928
11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404
12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052
13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997
14 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +22.305
15 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +22.532
16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315
17 Carlos Sainz (Williams) +25.431
18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233
19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310