Ordine d’arrivo Europei ciclismo 2026: Evenepoel beffa Ciccone. Podio per Scaroni

Era il più atteso e, pur dovendo faticare più del previsto, Remco Evenepoel, che deve fare i conti anche con una caduta, conquista la prova in linea della categoria élite maschile degli Europei, Lubiana-Sencur di 196,3 chilometri e si laurea così campione continentale.

Il fuoriclasse belga brucia al fotofinish l’encomiabile Giulio Ciccone che perde la vittoria sul colpo di reni finale dopo aver vissuto una corsa da assoluto protagonista. L’eccellente risultato della formazione azzurra si completa con il bronzo ottenuto da Christian Scaroni che chiude in terza posizione con 59’’ di ritardo.

Si ferma ai piedi del podio e conquista la simbolica medaglia di legno il lettone Toms Skujiņš, staccato di 1’13’’. La Top 5 si completa con la quinta piazza ottenuta dallo spagnolo Ivan Romeo, quinto a 1’16’’. Chiudono con lo stesso tempo dell’iberico Ramses Debruyne, sesto, il tedesco Emil Herzog, settimo, e l’altro belga Maxim Van Gils.

La Top 10 si completa con la nona posizione conquistata dal francese Léo Bisiaux, 1’18’’ il suo ritardo dal vincitore, mentre il padrone di casa Primoz Roglic, dopo la bella prova nella gara iridata, chiude decimo con una distacco di 1’19’’.

ORDINE DI ARRIVO EUROPEI ÉLITEMASCHILE

1. Remco Evenepoel – Belgio – 4:16:37

2. Giulio Ciccone – Italia – st

3. Christian Scaroni – Italia – +0:59

4. Toms Skujiņš – Lettonia – +1:13

5. Iván Romeo – Spagna – +1:16

6. Ramses Debruyne – Belgio – st

7. Emil Herzog – Germania – st

8. Maxim Van Gils – Belgio – st

9.Léo Bisiaux –Francia – +1:18

10. Primož Roglič – Slovenia – +1:19

11. Mathys Rondel – Francia – +1:27

12. Romain Grégoire – Francia – +2:08

13. Jakob Omrzel – Slovenia – st

14. Kévin Vauquelin – Francia – st

15. Marc Hirschi – Svizzera – st

16. Mikkel Frølich Honoré – Danimarca – st

17. Alex Baudin – Francia – st

18. Pavel Sivakov – Francia – +2:15

19. Jan Tratnik – Slovenia – +2:47

20. Michael Gogl – Austria – st

21. Aleksandr Vlasov – Individual Neutral Athletes – st

22. Pau Miquel – Spagna – st

23. Maximilian Schachmann – Germania – st

24. Tijmen Graat – Paesi Bassi – st

25. Urko Berrade – Spagna – +2:50

26. Diego Ulissi – Italia – +3:07

27. Nelson Oliveira – Portogallo – st

28. Jan Christen – Svizzera – st

29. Marco Schrettl – Austria – +4:47

30. Senna Remijn – Paesi Bassi – st

31. Giulio Pellizzari – Italia – +6:49

32. Clément Braz Afonso – Francia – st

33. Matej Mohorič – Slovenia – +8:13

34. Mateusz Gajdulewicz – Polonia – st

35. Peter Øxenberg – Danimarca – +8:14

36. Mads Pedersen – Danimarca – st

37. Marco Brenner – Germania – st

38. Victor Langellotti – Monaco – +12:14

39. Julien Bernard – Francia – +12:19

40. Jardi Christiaan van der Lee – Paesi Bassi – st

41. Marco Frigo – Italia – st

42. Philipp Hofbauer – Austria – +13:30

43. Alexander Hajek – Austria – st

44. Gijs Leemreize – Paesi Bassi – st

45. Fabian Weiss – Svizzera – +14:09

46. Frederik Wandahl – Danimarca – st

47. Tiago Antunes – Portogallo – st

48. Ludovico Crescioli – Italia – st

49. Anthon Charmig – Danimarca – st

50. Jakub Kaczmarek – Polonia – +16:53

51. Dominik Neuman – Repubblica Ceca – +18:03

52. Tobias Bayer – Austria – st

53. Márk Valent – Ungheria – st

54. János Pelikán – Ungheria – st

55. Axel Källberg – Finlandia – st

56. Johannes Adamietz – Germania – st

57. Valentin Darbellay – Svizzera – st

58. Filip Maciejuk – Polonia – st

59. Burak Abay – Turchia – st

60. Alex Molenaar – Paesi Bassi – st

61. Emiliano Vila – Grecia – st

62. Emanuel Zangerle – Austria – +18:08

63. Sjoerd Bax – Paesi Bassi – st

64. Jochem Kerckhaert – Paesi Bassi – st

65. Mathieu Kockelmann – Lussemburgo – st

66. Mats Wenzel – Lussemburgo – st