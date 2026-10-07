Ordine d’arrivo cronometro maschile Europei 2026: risultati e classifica. Oro a Roglic, top ten per Marco Frigo

L’ultimo titolo assegnato agli Europei 2026 di ciclismo su strada è stato quello della cronometro individuale élite maschile: sui 22.1 km del tracciato con partenza ed arrivo a Šenčur, in Slovenia, a trionfare è il padrone di casa Primoz Roglic, vittorioso in 28’16”, davanti ai transalpini Bruno Armirail, d’argento a 7″, e Maxime Decomble, di bronzo a 29″.

In casa Italia alterne fortune per i due azzurri in gara: ottima prestazione per Marco Frigo, che centra la top ten classificandosi al settimo posto a 55″ dalla vetta, a soli 26″ dal podio, mentre delude Mattia Cattaneo, che si classifica 16° a 1’11” dal vincitore odierno.

ORDINE D’ARRIVO CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2026

1 Roglic Primoz (Slovenia) 28:16

2 Armirail Bruno (Francia) + 07

3 Decomble Maxime (Francia) + 29

4 Van Wilder Ilan (Belgio) + 33

5 Küng Stefan (Svizzera) + 35

6 Asgreen Kasper (Danimarca) + 45

7 Frigo Marco (Italia) + 55

8 Söderqvist Jakob (Svezia) + 56

9 Thornley Callum (Gran Bretagna) + 56

10 Romeo Iván (Spagna) + 58

11 Vlasov Aleksandr (Atleti Individuali Neutrali)+ 58

12 Bjerg Mikkel (Danimarca) + 59

13 Großschartner Felix (Austria) + 01:02

14 Schmid Mauro (Svizzera) + 01:07

15 Oliveira Nelson (Portogallo) + 01:08

16 Cattaneo Mattia (Italia) + 01:11

17 De Pestel Sander (Belgio) + 01:13

18 Tratnik Jan (Slovenia) + 01:23

19 Brenner Mauro (Germania) + 01:28

20 Antunes Tiago (Portogallo) + 01:28

21 Kirsch Alex (Lussemburgo) + 01:37

22 Heßmann Michel (Germania) + 01:37

23 Bax Sjoerd (Paesi Bassi)+ 01:39

24 Kwiatkowski Michal (Polonia) + 01:47

25 Kockelmann Mathieu (Lussemburgo) + 02:00

26 Källberg Axel (Finlandia) + 02:39

27 Pelikan Janos (Ungheria) + 02:51

28 Mikutis Aivaras (Lituania) + 02:52

29 Kasko David (Slovacchia) + 03:01

30 Abay Burak (Turchia) + 03:13

31 Miltiadis Andreas (Cipro) + 03:16

32 Antonenko Heorhii (Ucraina) + 03:28

33 Buta Catalin (Romania) + 03:58

34 Maciejuk Filip (Polonia) + 04:10

35 Morgun Genadii (Moldavia) + 05:08

36 Bulut Samet (Turchia) + 06:07

37 Palashev Borislav (Bulgaria) + 06:38

38 Kastrati Albion (Kosovo) + 07:38

39 Nuha Blerton (Kosovo) + 08:37

40 Jónsson Kristinn (Islanda) + 08:38

41 Lazarevic Milos (Montenegro) + 09:35

42 Nuriyev Nofal (Azerbaigian) + 09:40

DNS Vacek Mathias (Cechia) Non partito

DNF Kepplinger Rainer (Austria) Ritirato