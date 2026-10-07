Ciclismo
Ordine d’arrivo cronometro maschile Europei 2026: risultati e classifica. Oro a Roglic, top ten per Marco Frigo
L’ultimo titolo assegnato agli Europei 2026 di ciclismo su strada è stato quello della cronometro individuale élite maschile: sui 22.1 km del tracciato con partenza ed arrivo a Šenčur, in Slovenia, a trionfare è il padrone di casa Primoz Roglic, vittorioso in 28’16”, davanti ai transalpini Bruno Armirail, d’argento a 7″, e Maxime Decomble, di bronzo a 29″.
In casa Italia alterne fortune per i due azzurri in gara: ottima prestazione per Marco Frigo, che centra la top ten classificandosi al settimo posto a 55″ dalla vetta, a soli 26″ dal podio, mentre delude Mattia Cattaneo, che si classifica 16° a 1’11” dal vincitore odierno.
ORDINE D’ARRIVO CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2026
1 Roglic Primoz (Slovenia) 28:16
2 Armirail Bruno (Francia) + 07
3 Decomble Maxime (Francia) + 29
4 Van Wilder Ilan (Belgio) + 33
5 Küng Stefan (Svizzera) + 35
6 Asgreen Kasper (Danimarca) + 45
7 Frigo Marco (Italia) + 55
8 Söderqvist Jakob (Svezia) + 56
9 Thornley Callum (Gran Bretagna) + 56
10 Romeo Iván (Spagna) + 58
11 Vlasov Aleksandr (Atleti Individuali Neutrali)+ 58
12 Bjerg Mikkel (Danimarca) + 59
13 Großschartner Felix (Austria) + 01:02
14 Schmid Mauro (Svizzera) + 01:07
15 Oliveira Nelson (Portogallo) + 01:08
16 Cattaneo Mattia (Italia) + 01:11
17 De Pestel Sander (Belgio) + 01:13
18 Tratnik Jan (Slovenia) + 01:23
19 Brenner Mauro (Germania) + 01:28
20 Antunes Tiago (Portogallo) + 01:28
21 Kirsch Alex (Lussemburgo) + 01:37
22 Heßmann Michel (Germania) + 01:37
23 Bax Sjoerd (Paesi Bassi)+ 01:39
24 Kwiatkowski Michal (Polonia) + 01:47
25 Kockelmann Mathieu (Lussemburgo) + 02:00
26 Källberg Axel (Finlandia) + 02:39
27 Pelikan Janos (Ungheria) + 02:51
28 Mikutis Aivaras (Lituania) + 02:52
29 Kasko David (Slovacchia) + 03:01
30 Abay Burak (Turchia) + 03:13
31 Miltiadis Andreas (Cipro) + 03:16
32 Antonenko Heorhii (Ucraina) + 03:28
33 Buta Catalin (Romania) + 03:58
34 Maciejuk Filip (Polonia) + 04:10
35 Morgun Genadii (Moldavia) + 05:08
36 Bulut Samet (Turchia) + 06:07
37 Palashev Borislav (Bulgaria) + 06:38
38 Kastrati Albion (Kosovo) + 07:38
39 Nuha Blerton (Kosovo) + 08:37
40 Jónsson Kristinn (Islanda) + 08:38
41 Lazarevic Milos (Montenegro) + 09:35
42 Nuriyev Nofal (Azerbaigian) + 09:40
DNS Vacek Mathias (Cechia) Non partito
DNF Kepplinger Rainer (Austria) Ritirato