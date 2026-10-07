Ciclismo
Ordine d’arrivo cronometro femminile Europei 2026: risultati e classifica. Vince Reusser, Longo Borghini giù dal podio per 7″
La cronometro individuale élite femminile degli Europei 2026 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Šenčur, in Slovenia, lunga 22 km, premia l’elvetica Marlen Reusser, vittoriosa con il tempo di 31’30”, andando a precedere la neerlandese Demi Vollering, alla piazza d’onore a 24″.
Sale sul gradino più basso del podio la transalpina Juliette Berthet, che chiude a 1’10” e beffa l’azzurra Elisa Longo Borghini, quarta a 1’17”, a soli 7″ dal bronzo. Finisce più indietro l’altra italiana al via della gara continentale, Alessia Vigilia, che termina 14ma a 3’54”.
ORDINE D’ARRIVO CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026
1 Reusser Marlen (Svizzera) 31:30
2 Vollering Demi (Paesi Bassi) + 24
3 Berthet Juliette (Francia) + 01:10
4 Longo Borghini Elisa (Italia) + 01:17
5 Wlodarczyk Dominika (Polonia) + 01:31
6 Kerbaol Cédrine (Francia) + 02:00
7 Tas Sandrine (Belgio) + 02:02
8 Dickson Lauren (Gran Bretagna) + 02:23
9 Claes Lotte (Belgio) + 02:38
10 Nooijen Lieke (Paesi Bassi)+ 02:40
11 Koch Franziska (Germania) + 02:58
12 Biriukova Yuliia (Ucraina) + 03:20
13 Berton Nina (Lussemburgo) + 03:37
14 Vigilia Alessia (Italia) + 03:54
15 Häberlin Steffi (Svizzera) + 03:57
16 Schreiber Marie (Lussemburgo) + 04:15
17 Bobnar Nika (Slovenia) + 04:35
18 Giachou Eleftheria (Grecia) + 04:51
19 Abramenka Alina (Bielorussia) + 06:35
20 Stoyanova Gergana (Bulgaria) + 07:06
21 Fasoi Varvara (Grecia) + 07:10
22 Gunnarsdóttir Bríet Kristý (Islanda) + 07:22
23 Roxo Beatriz (Portogallo) + 07:59
24 Perovic Anja (Montenegro) + 16:33
DNS Kononenko Valeriya (Ucraina) Non partita