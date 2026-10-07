Ordine d’arrivo cronometro femminile Europei 2026: risultati e classifica. Vince Reusser, Longo Borghini giù dal podio per 7″

La cronometro individuale élite femminile degli Europei 2026 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Šenčur, in Slovenia, lunga 22 km, premia l’elvetica Marlen Reusser, vittoriosa con il tempo di 31’30”, andando a precedere la neerlandese Demi Vollering, alla piazza d’onore a 24″.

Sale sul gradino più basso del podio la transalpina Juliette Berthet, che chiude a 1’10” e beffa l’azzurra Elisa Longo Borghini, quarta a 1’17”, a soli 7″ dal bronzo. Finisce più indietro l’altra italiana al via della gara continentale, Alessia Vigilia, che termina 14ma a 3’54”.

ORDINE D’ARRIVO CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026

1 Reusser Marlen (Svizzera) 31:30

2 Vollering Demi (Paesi Bassi) + 24

3 Berthet Juliette (Francia) + 01:10

4 Longo Borghini Elisa (Italia) + 01:17

5 Wlodarczyk Dominika (Polonia) + 01:31

6 Kerbaol Cédrine (Francia) + 02:00

7 Tas Sandrine (Belgio) + 02:02

8 Dickson Lauren (Gran Bretagna) + 02:23

9 Claes Lotte (Belgio) + 02:38

10 Nooijen Lieke (Paesi Bassi)+ 02:40

11 Koch Franziska (Germania) + 02:58

12 Biriukova Yuliia (Ucraina) + 03:20

13 Berton Nina (Lussemburgo) + 03:37

14 Vigilia Alessia (Italia) + 03:54

15 Häberlin Steffi (Svizzera) + 03:57

16 Schreiber Marie (Lussemburgo) + 04:15

17 Bobnar Nika (Slovenia) + 04:35

18 Giachou Eleftheria (Grecia) + 04:51

19 Abramenka Alina (Bielorussia) + 06:35

20 Stoyanova Gergana (Bulgaria) + 07:06

21 Fasoi Varvara (Grecia) + 07:10

22 Gunnarsdóttir Bríet Kristý (Islanda) + 07:22

23 Roxo Beatriz (Portogallo) + 07:59

24 Perovic Anja (Montenegro) + 16:33

DNS Kononenko Valeriya (Ucraina) Non partita