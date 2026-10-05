Ciclismo
Ordine d’arrivo Coppa Bernocchi 2026: risultati e classifica. Isidore beffa Dati, 5 italiani in top ten
La Coppa Bernocchi 2026 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Legnano dopo 178.1 km, incorona il transalpino Noa Isidore, che vince la volata di gruppo che risolve la corsa dopo che la fuga del mattino era stata annullata a soli 3 km dal traguardo della gara valida per la Coppa Italia delle Regioni.
Il francese della Decathlon rimonta e beffa sulla linea d’arrivo l’azzurro Tommaso Dati, del Team UKYO, secondo, che precede il neerlandese Marijn van den Berg, della EF, terzo. Ai piedi del podio il venezuelano Orluis Aular della Movistar, mentre si classifica quinto l’altro azzurro Alessandro Romele della XDS Astana.
ORDINE D’ARRIVO COPPA BERNOCCHI 2026
1 Isidore Noa Decathlon CMA CGM Team 250 03:53:29
2 Dati Tommaso Team UKYO 170 + 00
3 van den Berg Marijn EF Education-EasyPost 140 + 00
4 Aular Orluis Movistar Team 120 + 00
5 Romele Alessandro XDS Astana Team 100 + 00
6 Godon Dorian Netcompany INEOS Cycling Team 80 + 00
7 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 70 + 00
8 Donati Davide Red Bull-BORA-hansgrohe 60 + 00
9 Vendrame Andrea Team Jayco-AlUla 50 + 00
10 Baroncini Filippo UAE Team Emirates-XRG 40 + 00
11 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 30 + 00
12 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 20 + 00
13 Giaimi Luca UAE Team Emirates-XRG 10 + 00
14 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 10 + 00
15 Silva Thomas XDS Astana Team 10 + 00
16 Strong Corbin NSN Cycling Team 6 + 00
17 Vader Milan Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 6 + 00
18 Barrenetxea Jon Movistar Team 6 + 00
19 Gelders Gil Soudal Quick-Step 6 + 00
20 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA 6 + 00
21 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber 6 + 00
22 Tronchon Bastien Groupama-FDJ United 6 + 00
23 Martí Pau NSN Cycling Team 6 + 00
24 Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG 6 + 00
25 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 6 + 00
26 Borgo Alessandro Bahrain Victorious 5 + 00
27 Meurisse Xandro Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 5 + 00
28 Houle Hugo Alpecin-Premier Tech 5 + 00
29 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 5 + 00
30 Thompson Reuben Lotto-Intermarché 5 + 00
31 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious 3 + 00
32 Craps Lars Lotto-Intermarché 3 + 00
33 Lamperti Luke EF Education-EasyPost 3 + 00
34 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 3 + 10
35 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 3 + 10
36 Parra José Félix Caja Rural-Seguros RGA 3 + 10
37 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team 3 + 10
38 Zoccarato Samuele MBH Bank Ballan Telecom Fort 3 + 10
39 Hajek Alexander Red Bull-BORA-hansgrohe 3 + 13
40 Gonzalez Roberto Solution Tech-NIPPO-Rali 3 + 13
41 Battistella Samuele EF Education-EasyPost + 13
42 Giuliano Dario Team Polti VisitMalta + 13
43 Bettiol Alberto XDS Astana Team + 13
44 Molard Rudy Groupama-FDJ United + 13
45 Mosca Jacopo Lidl-Trek + 20
46 Place Maxence Lotto-Intermarché + 20
47 Germani Lorenzo Groupama-FDJ United + 20
48 Wellens Tim UAE Team Emirates-XRG + 20
49 Marivoet Duarte Lotto-Intermarché + 20
50 Skaarseth Anders Uno-X Mobility + 20
51 Higuita Sergio XDS Astana Team + 20
52 Martinsen Toralf Rydningen Uno-X Mobility + 20
53 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché + 20
54 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team + 20
55 Konrad Patrick Lidl-Trek + 20
56 Yates Adam UAE Team Emirates-XRG + 20
57 Lajarin Luis Alberto Cofidis + 20
58 Garibbo Nicolo Team UKYO + 20
59 Rubirola Marc Caja Rural-Seguros RGA + 20
60 Oldani Stefano Caja Rural-Seguros RGA + 20
61 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 20
62 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta + 20
63 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 20
64 Kamp Alexander Uno-X Mobility + 20
65 Granger Ben Solution Tech-NIPPO-Rali + 20
66 Servranckx Gauthier Soudal Quick-Step + 28
67 Bennett George NSN Cycling Team + 28
68 Holter Ådne Uno-X Mobility + 32
69 Balmer Alexandre Solution Tech-NIPPO-Rali + 35
70 L’Hote Antoine Decathlon CMA CGM Team + 39
71 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team + 39
72 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 42
73 Canal Carlos Movistar Team + 44
74 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta + 48
75 Côté Pier-André NSN Cycling Team + 55
76 Tesfazion Natnael Movistar Team + 55
77 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team + 01:06
78 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 01:11
79 Fabries Ugo UAE Team Emirates-XRG + 01:15
80 Ferron Valentin Cofidis + 01:15
81 Iacomoni Federico Team UKYO + 01:15
82 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 01:15
83 Stockwell Oliver Bahrain Victorious + 01:15
84 Powless Neilson EF Education-EasyPost + 01:15
85 Agostinacchio Filippo EF Education-EasyPost + 01:15
86 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 01:23
87 Moscon Gianni Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:34
88 Pithie Laurence Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:34
89 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 01:36
90 Swift Ben Netcompany INEOS Cycling Team + 01:46