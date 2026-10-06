Open di Spagna al via, Rahm e Aberg i due favoriti questa settimana

Tutto pronto su Dp World Tour per una tappa molto sentita nella programmazione del circuito europeo. Da giovedì a domenica i migliori giocatori presenti su quello che una volta era chiamato European Tour scenderanno in campo vicino a Madrid per l’Open di Spagna. A fare da cornice all’evento sarà questa volta il Club de Campo Villa de Madrid, percorso che si situa poco a nord della capitale spagnola. A difendere il titolo sarà il britannico Marco Penge, protagonista di una stagione molto buona l’anno scorso che lo ha catapultato direttamente sul PGA Tour. In palio, questa settimana, 3,75 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai.

Il field sarà quello di sempre. I favoriti del week end sono sicuramente Patrick Reed, atterrato nella Penisola Iberica con due titoli in stagione (Dubai Desert Classic e Qatar Masters), il padrone di casa Jon Rahm (vincitore qui nel 2018,2019,2022) insieme ai connazionali Nacho Elvira, Alejandro Del Rery, Sergio Garcia e Rafa Cabrera Bello, lo svedese Alex Noren con il connazionale Ludvig Aberg e l’irlandese Shane Lowry. Tuttavia, tanti altri nomi avranno lo spazio di competere quantomeno per una top 10: tra questi sicuramente i danesi Niklas Norgaard e Nicolai Hojgaard per non parlare dell’ultimo vincitore sul Tour, il polacco Adrian Meronk. Saranno della gara anche Bubba Watson e Hennie Du Plessis.

Tra i partecipanti alla 4 giorni spagnola anche diversi italiani. Tra questi saranno sicuramente in campo Gregorio De Leo e Filippo Celli, Francesco Molinari e Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero Francesco Laporta. Molinari è l’unico italiano in gara ad aver vinto l’Open di Spagna. Lo fece nel 2012 quando, sui fairway del Real Club Sevilla Golf, in Andalucia, si impose su Alejandro Canizares, Pablo Larrazabal e Soren Kjeldsen. Per Molinari quello fu il 4° titolo europeo dopo l’Italian Open nel 2006, l’Omega Mission Hills World Cup nel 2009 e il WGC-HSBC Championship del 2010.