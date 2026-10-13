Oltre 200 ciclisti perdono la vita ogni anno. Pella: “Accelerare proposta di legge sulla sicurezza stradale”

Quasi 200 persone hanno perso la vita in incidenti ciclistici durante il 2026: in nemmeno dieci mesi dell’anno in corso, il numero di vittime è purtroppo molto elevato e l’auspicio è che il futuro possa essere migliore in termini di sicurezza sulla strada. Ne ha parlato anche Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera: “La sicurezza dei ciclisti deve essere una priorità assoluta. Non possiamo rassegnarci a una tragedia che ogni anno costa la vita a circa 200 persone sulle nostre strade. Accolgo quindi con grande soddisfazione i passi avanti nell’iter di approvazione della mia proposta di legge. Ringrazio il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, secondo firmatario della proposta, così come il vicepresidente Andrea Caroppo per l’impegno che ha consentito di accelerare l’esame del provvedimento“.

L’onorevole ha proseguito: “Ricordo con piacere che la proposta è stata sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione della Commissione Trasporti e condivisa con sindaci, presidenti di Provincia, comandanti delle polizie municipali e rappresentanti del mondo del ciclismo, a partire dai nostri campioni del mondo. Un ringraziamento sentito va anche al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al viceministro Edoardo Rixi per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate su questo tema, che ho avuto modo di condividere con loro anche durante il question time alla Camera“.

Roberto Pella ha poi concluso: “La bicicletta rappresenta una risorsa importante per la mobilità sostenibile, lo sport e la qualità della vita delle nostre città. Promuoverne l’utilizzo significa anche tutelare chi la sceglie. L’obiettivo è arrivare quanto prima all’approvazione di una legge che possa prevenire gli incidenti e contribuire a salvare vite umane“.