Olimpiadi Giovanili 2026, i convocati dell’Italia: 46 azzurri a Dakar

L’Italia sarà presente con 46 azzurri alle Olimpiadi Giovanili 2026, che si disputeranno a Dakar (capitale del Senegal, ma saranno coinvolte anche le località di Diamniadio e Saly) dal 31 ottobre al 13 novembre. In terra africana, sotto la guida della capo missione Elisa Santoni, gareggeranno 19 ragazzi e 27 ragazze, desiderosi di mettersi in mostra nella competizione multisportiva riservata agli under 18, che tornerà in versione estiva dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Ricordiamo che la presenza alla manifestazione è regolata da un sistema di quote assegnate dal CIO ai singoli Comitati Olimpici Nazionali nelle diverse discipline, secondo criteri di universalità, rappresentanza continentale ed equilibrio di genere. I nostri portacolori saranno protagonisti in 19 dei 25 sport del programma di questa quarta edizione, che sarà caratterizzato anche da dieci discipline di engagement. Il più giovane della spedizione sarà Alessandro Mundu, skater che spegnerà 13 candeline il 31 dicembre.

La Nazionale di futsal femminile sarà composta da dieci elementi, nove azzurri saranno impegnati nelle prove di atletica, sei si cimenteranno nella ginnastica artistica, poi avremo due alfieri a testa tra coastal rowing, ciclismo su strada, nuoto, beach volley, tiro con l’arco e un rappresentante tra breaking, judo, beach wrestling, skateboard, pugilato, scherma, taekwondo, tennistavolo, triathlon, vela e wushu. Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia per le Olimpiadi Giovanili 2026.

CONVOCATI ITALIA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Atletica: Giorgia Castiglione (200 metri), Lorenzo Cappellini (100 metri), Flavio Federico Angelini (800 metri), Davide Crisci (400 ostacoli), Simon Scardi (2000 siepi), Poko Silvia Canape (salto in lungo), Bruelsino Randriamikasa (salto in lungo), Rebecca D’Alessandro (5000 metri di marcia), Davide Sorressa (5000 metri di marcia).

Beach volley: Margherita Coretti, Micol Lafuenti.

Beach wrestling: Francesco Moffa.

Breaking: Leonardo Casula.

Ciclismo su strada: Lorenzo Ceccarello, Anna Bonassi.

Coastal rowing: Davide Gazzola, Giorgia Cassina.

Futsal: Sofia Cecilia Negri, Nicole Ginocchio, Rita Zappia, Delia Gonnelli, Maria Giulia Do Amaral, Miriam Melfi, Giorgia Lo Stocco, Ilenia Moro, Sharon Gallus, Flavia Caiello.

Ginnastica artistica: Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi.

Judo: Sara Coni.

Nuoto: Greta Rossi, Filippo Aloisi.

Pugilato: Michela Guglielmon.

Scherma: Francesca Aina.

Skateboard: Alessandro Mudu.

Taekwondo: Virginia Lampis.

Tennistavolo: Francesco Trevisan.

Tiro con l’arco: Niccolò Mazzuoli, Matilde Manini.

Triathlon: Ludovico Trincheri.

Vela: Laura Grasso Castagnetta.

Wushu: Lorenzo Armani.