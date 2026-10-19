Olimpia Sesena: “Le nuove portano entusiasmo alla SIS Roma. Fondamentale il rientro di Domitilla Picozzi”

La SIS Roma è sicuramente tra le squadre migliori del campionato italiano di pallanuoto femminile. Una delle colonne della squadra romana è sicuramente Olimpia Sesena, che difende la porta della SIS da molte stagioni. Il portiere della formazione capitolina è stata ospite nell’ultima puntata di Waterpolo Preview, il programma che va in onda ogni settimana sul canale YouTube di OA Sport.

Sull’inizio di stagione e sul cammino europeo: “Sicuramente l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile, cercare di vincere il più possibile e fare meglio dell’anno prima. Ci sono tante ragazze nuove che portano entusiasmo e voglia di fare meglio. Non dobbiamo portarci dietro le cose negative, ma pensare solo positivo e cercare di fare bene”.

Una colonna della SIS Roma, formazione cambiata davvero molto quest’anno: “Rispetto all’anno scorso giocheremo solo un con centroboa e questo sicuramente modificherà il modo di giocare. Non vogliamo comunque snaturare i principi che ci hanno rappresentato in questi anni. Le ragazze che sono andate via hanno lasciato un pezzo importante, erano tutte d’esperienza e dunque sicuramente è un buco importante, ma le ragazze nuove si sono subito integrate bene“.

Il ritorno di Domitilla Picozzi: “Un rientro fondamentale. Quando è andata via si è sentito il buco che era aveva lasciato. Sta cercando di integrare tutto insieme, tra allenamenti e tirocinio in ospedale, sta dando il 1000%. Noi siamo sempre lì a sostenerla, perchè capiamo quanto è difficile, ma sappiamo quanto ci tiene. Sicuramente è un valore più che aggiunto”.