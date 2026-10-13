Basket
Olimpia Milano-Real Madrid oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming
L’Olimpia Milano torna in campo oggi martedì 13 ottobre alle ore 20:30 per la quinta giornata dell’Eurolega di basket 2027, con i meneghini che all’Unipol Forum di Assago attendono il Real Madrid nel primo impegno di questa nuova settimana col doppio turno.
I campioni d’Italia devono invertire la rotta in Europa, con la squadra di coach ‘Peppe’ Poeta reduce da due ko consecutivi rimediati contro Baskonia (86-76) e Maccabi Tel Aviv (97-79) che l’hanno relegata nella parte bassa della classifica con un record di 1-3. Serve una reazione d’orgoglio di fronte al pubblico amico che potrebbe aiutare Marko Guduric e compagni.
Anche il Real Madrid ha faticato in quest’avvio stagionale di Eurolega, con i Blancos che hanno all’attivo una sola vittoria – 86-76 contro il Partizan Belgrado – a fronte di tre sconfitte di fila, con gli iberici che cercheranno di espugnare l’impianto alle porte di Milano grazie anche alle giocate dell’azzurro Gabriele Procida.
Palla a due che verrà alzata questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. Diretta tv disponibile su Sky Sport Basket (Canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa grande sfida di Eurolega!
CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2027
Martedì 13 ottobre
Ore 20:30 Armani Olimpia Milano-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-REAL MADRID EUROLEGA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV
Diretta Live testuale: OA Sport