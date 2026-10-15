Olimpia Milano-Dubai Basketball oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

L’Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega! Oggi giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 i meneghini ospitano il Dubai Basketball all’Unipol Forum di Assago per il quinto turno della regular season 2026-2027, a sole 48 ore dal ko contro il Real Madrid.

L’Armani Milano vive un momento complicato: quattro sconfitte in cinque giornate e una sola vittoria in classifica. Ieri sera è arrivato il k.o. interno contro i Blancos, 89-98, con una squadra capace a tratti di restare in partita ma incapace di reggere l’urto nei quarti centrali. Dalle tribune del Forum sono scesi i fischi, anche all’indirizzo di Peters, segnale di un pubblico non soddisfatto dell’andamento della squadra di Peppe Poeta. Le note positive sono arrivate da Leandro Bolmaro, top scorer con 21 punti, da Devon Hall (17) e da Garrison Mathews (14), ma servirà molto di più per interrompere la striscia negativa. Contro il Dubai l’obiettivo è dare continuità alle buone sensazioni intraviste e ritrovare solidità difensiva, per evitare che la situazione di classifica diventi pesante già in avvio di stagione.

Il Dubai Basketball arriva a Milano con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte e con l’entusiasmo del successo in casa del Baskonia nell’ultimo turno. Una squadra fisica, atletica e abituata a tenere ritmi alti, che ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico: lo scorso anno proprio al Forum si impose per 96-78. Per l’Olimpia, quindi, un test delicato contro un rivale in fiducia e più avanti in classifica, ma una sfida da non fallire se si vuole ricucire il rapporto con i propri tifosi.

Inizio del match previsto questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20.30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del match di Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI

Giovedì 15 ottobre

Ore 20.30 Armani Milano-Dubai Basketball – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-DUBAI BASKETBALL EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport