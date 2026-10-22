Olimpia Milano-Barcellona oggi, Eurolega basket: orario, tv, streaming

Altro compito complicato per l’Armani Olimpia Milano di Peppe Poeta, a oggi 1-5 e ultima in classifica. Nel settimo turno di Eurolega arriva all’Unipol Forum il Barcellona, che al momento viaggia sul 3-3 (con una vittoria in trasferta) in Europa e sul 2-2 in Liga ACB, una partenza in sostanza col freno a mano tirato.

Per l’Olimpia tutti a disposizione in questo confronto che cerca di rilanciarne le ambizioni continentali, anche se in questo momento è complicato visto che la classifica, come detto, langue abbondantemente. Il Barça non avrà Dario Brizuela, alle prese con alcuni problemi per i quali non viaggia a Milano; out anche Makoundou per infortunio al ginocchio sinistro, mentre Abdu Kone finora mai è stato usato in Europa. Torna Justin Minaya in cabina di regia, in una squadra che comprende due ex Milano: Kevin Punter (soprattutto) e Josh Nebo.

Il match tra Armani Olimpia Milano e Barcellona vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA OGGI

Giovedì 22 ottobre

Ore 20:30 Armani Olimpia Milano-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA, EUROLEGA 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport