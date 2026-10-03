Ciclismo
Olav Kooij vince lo Sparkassen Münsterland Giro 2026, a bocca asciutta Philipsen e Merlier
Una vittoria facile per Olav Kooij. Il corridore olandese ha infatti centrato il cinquantaquattresimo successo della carriera imponendosi nettamente allo sprint in occasione della ventesima edizione dello Sparkassen Münsterland Giro , contraddistinta da un percorso pianeggiante di 190.7 chilometri con partenza da Borken ed arrivo in quel di Munster.
La corsa è stata fondamentalmente caratterizzata dalla fuga da parte di Kelland O’Brien (Jayco AlUla), Samuele Zoccarato (MBH Bank–CSB Telecom–Fort), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Samuel Leroux (TotalEnergies), Arno Wallenborn (Lotto Kern-Haus) e Noé Ury (Storck–MRW–Bau), man mano raggiunti dal plotone quando mancavano 5.6 chilometri all’arrivo.
A ranghi compatti, a spuntarla è stato Kooij, il quale ha finalizzato l’ottimo lavoro di squadra da parte della formazione francese Decathlon AG2R La Mondiale Team lanciando una volata facile e solida, complice anche la mossa attardata di altri favoriti, vedi Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Jasper Philipsen (Alepcin-Premier Tech). Al secondo posto si è invece posizionato Jordi Meeus (Red Bull – BORA -hansgrohe) precedendo il neerlandese Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL).
Da segnalare la quarta moneta del transalpino Anthony Turgis (TotalEnergies), il quale ha preceduto i connazionali Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) e Florian Dauohin (TotalEnergies), oltre che Milan Fretin (Cofidis) e appunto Jasper Philipsen (Alepcin-Premier Tech). A chiudere la top-10 il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) e il neerlandese Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team).