Nuoto, World Aquatics annuncia le sedi di Coppa del Mondo per la qualificazione olimpica: si assegneranno i primi pass nei 50 dorso, rana e farfalla

La Coppa del Mondo di nuoto 2027 torna in Europa e diventa un passaggio decisivo verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. World Aquatics ha infatti scelto Berlino, Parigi e Londra per tre tappe consecutive, dal 15 al 31 ottobre in vasca lunga, nelle quali si assegneranno i primi pass olimpici nei 50 metri dorso, rana e farfalla, specialità che debuttano ai Giochi, sia al maschile sia al femminile.

Si parte dalla SSE Swimming Hall di Berlino, il 15-17 ottobre, con i 50 dorso uomini e i 50 farfalla donne. Dal 22 al 24 ottobre il circuito si sposta al Centre Aquatique Olympique di Parigi, vasca da 5.000 posti usata ai Giochi del 2024, per i 50 farfalla uomini e i 50 rana donne. L’ultima tappa è al London Aquatics Centre, già sede del nuoto olimpico nel 2012, dal 29 al 31 ottobre: in programma i 50 rana uomini e i 50 dorso donne.

Ogni gara si sviluppa su tre giorni. Il primo prevede le batterie al mattino e i quarti di finale la sera, il secondo le semifinali, il terzo la finale a otto. I primi sei classificati si assicurano il pass olimpico, per un totale di 36 posti, sei per ciascuna delle sei specialità.

Rispetto alle altre gare del programma, la differenza principale è proprio questa: i posti sono assegnati in un circuito dedicato e non attraverso i criteri ordinari. C’è poi un tetto per nazione: ogni Paese può portare al massimo due atleti per genere in ciascuna gara, quindi nella finale di Coppa del Mondo solo i migliori due di una stessa nazione possono ottenere il pass, e i posti eccedenti passano agli atleti delle nazioni successive. Se una nazione conquista due pass in Coppa, la sua quota in quella gara è chiusa, anche nel caso di altri nuotatori qualificati altrove.

Chi non conquista il pass diretto ha una seconda possibilità, ma più stretta. Può nuotare i nuovi 50 solo se si è già qualificato ai Giochi in un’altra specialità, o con una staffetta, e ha ottenuto il tempo minimo tra il 1° marzo 2027 e il 18 giugno 2028. Per gli uomini i limiti sono 25″35 nel dorso, 27″71 nella rana e 23″55 nella farfalla. Per le donne sono 28″59, 31″33 e 26″57. Se i posti restano scoperti, il regolamento prevede la precedenza per chi ha lo standard A nei 100 metri dello stesso stile a cui ci si riferisce.

Il motivo è il tetto di 830 nuotatori fissato per il nuoto olimpico, che resta invariato nonostante le gare salgano a 41. Per World Aquatics la formula ha anche un secondo scopo: rendere più attraente la Coppa del Mondo e riportare in vasca i migliori velocisti, spesso assenti nelle ultime edizioni.