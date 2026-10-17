Nuoto, Gretchen Walsh non ha limiti e migliora il record mondiale dei 50 stile libero in corta

Gretchen Walsh si conferma una delle stelle più luminose del panorama natatorio globale e migliora ulteriormente il suo record mondiale dei 50 stile libero in vasca corta, rendendosi protagonista di una prestazione sfavillante durante l’ultima sessione dell’UVA Pro Elite SCM Worlds Prep Meet 2026 di Charlottesville (Virginia).

La formidabile 23enne statunitense ha fatto valere le sue strepitose qualità da sprinter (partenza esplosiva, ottime subacquee, virata perfetta) abbassando di otto centesimi il 22.83 con cui aveva stabilito il World Record ai Mondiali in corta del 2024 e realizzando un fantastico 22.75. Così facendo Walsh possiede adesso i tre migliori tempi della storia, vantando anche un 22.87 nuotato un paio d’anni fa.

Le uniche altre due donne capaci di scendere sotto i 23 secondi in questa specialità sono la neerlandese Ranomi Kromowidjojo (22.93 nel 2017) e l’altra fuoriclasse americana Kate Douglass (22.94 nella sessione precedente a Charlottesville). Lo stato di forma stellare di Gretchen Walsh era già emerso in precedenza con un eccellente 50.32 nei 100 sl (ad un centesimo dal personale) ed un 53.04 nei 100 farfalla che rappresenta la terza miglior prestazione all-time (dietro ai suoi due crono sub-53 firmati nel 2024).