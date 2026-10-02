Nuoto, Egor Kornev pazzesco a Baku! Record del mondo eguagliato nei 100 sl in vasca corta

Un vero e proprio siluro. È il russo Egor Kornev a prendersi la scena nella seconda giornata di finali della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta a Baku. Il nuotatore russo ha impreziosito il day 2 in Azerbaijan con alcune prestazioni sensazionali, capaci di descrivere in maniera inequivocabile il suo talento.

Il riferimento è alle finali dei 100 stile libero e dei 50 dorso, gare che Kornev ha fatto proprie. Il russo non si è limitato a imporsi, ma lo ha fatto con riscontri di assoluto rilievo. Nell’atto conclusivo della specialità regina della vasca, Kornev ha prevalso in 44″84.

Un crono che gli ha permesso di eguagliare il record del mondo dell’australiano Kyle Chalmers, stabilito a Kazan nel 2021. Dopo un passaggio a metà gara in 21″62, il russo ha completato l’opera, chiudendo con un ritorno che gli è valso il primato. Alle sue spalle si sono classificati l’australiano Cameron McEvoy, secondo in 45″36, e l’altro russo Vasilii Kukushkin, terzo in 46″77.

VIDEO RECORD DEL MONDO 100 SL

🌏NRW WORLD RECORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

🇷🇺Egor Kornev

SCM 100Fr 44.84 WR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! He finally did it!!!!!!!!!!!!!!!!!!🫪🫪🫪🫪🫪🫪 pic.twitter.com/Vovt4ZW3UM — 競泳NEWS (@swimcoverage) October 2, 2026

Per Kornev, già in evidenza agli Europei in vasca lunga di Parigi di quest’anno, si tratta di un’ulteriore conferma delle sue straordinarie qualità da velocista. Un’altra dimostrazione è arrivata nella finale citata dei 50 dorso, dove il russo ha dettato legge imponendosi in 22″23, terzo miglior crono di sempre e nuovo record della competizione.

Alle sue spalle si sono piazzati il connazionale Paver Samusenko e il sudafricano Pieter Coetze, autore di 22″51, nuovo record africano. Fuori dal podio, invece, il primatista del mondo Kliment Kolesnikov, quarto in 22″99.

In buona sostanza, una giornata da ricordare per Kornev, capace di lasciare il segno in due delle prove più spettacolari del programma e di confermarsi tra i protagonisti della velocità mondiale.