Nuoto, doppio podio per Alberto Razzetti nel day-2 di Coppa del Mondo a Baku. Kornev da record nei 100 sl

Calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto. Nella piscina da 25 metri del Baku Aquatic Palace non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d’azzurro c’è stato grazie ad Alberto Razzetti.

Il ligure ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti, “Razzo” è giunto secondo con il crono di 1’52″41, preceduto soltanto dall’americano Luke Barr (1’51″34) e davanti al canadese Finlay Knox (1’52″57). Lo stakanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, a conclusione del programma di gare, ottenendo il terzo posto in 1’51″53. Una gara in cui il cinese Chen Juner ha dominato la prova in 1’49″37, precedendo il giapponese So Ogata (1’51″24) e, per l’appunto, Razzetti (1’51″53).

Rimanendo in casa tricolore, niente pass per la finale dei 50 dorso per Lorenzo Mora, autore del 15° crono in 24″03. Nell’atto conclusivo, il russo Egor Kornev ha iniziato a scrivere quest’oggi una pagina fenomenale. Kornev, infatti, si è imposto con il crono di 22″33, record della manifestazione e terzo crono mondiale all-time. A completare il podio sono stati l’altro russo Pavel Samusenko e il sudafricano Pieter Coetze (22″51, record africano). A bocca asciutta il primatista mondiale della distanza, Kliment Kolesnikov, quarto in 22″99.

Kornev, poi, si è letteralmente esaltato nei 100 stile libero. Nella distanza in cui, in vasca lunga, si era tinto d’argento agli Europei di Parigi di quest’anno, il russo è stato impressionante: 44″84 e record del mondo di Kyle Chalmers eguagliato. Una prestazione che certifica lo spessore dell’atleta russo. Alle sue spalle si sono classificati l’australiano Cameron McEvoy (45″36) e l’altro russo Vasilii Kukushkin (46″77).

Allargando gli orizzonti, la 13enne cinese Yu Yiting ha dato un’ulteriore prova delle sue strepitose qualità, vincendo in 4’24″09 i 400 misti donne. Dietro di lei si sono classificate la britannica Abbie Wood (4’27″95) e l’altra cinese Chang Mohan (4’28″76). Nei 200 stile libero donne, la rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey è stata la migliore in 1’51″08, mentre nei 100 dorso femminili l’olandese Marrit Steenbergen ha dato un saggio delle sue capacità, toccando nettamente per prima in 55″17.

In conclusione, nei 50 farfalla femminili la belga Roos Vanotterdijk ha prevalso in 24″96, mentre l’irlandese Mona McSharry ha fatto suoi i 100 rana donne in 1’04″21.