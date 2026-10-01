Nuoto, Coppa del Mondo Baku 2026 oggi in tv: orari giovedì 1° ottobre, programma, streaming

Giovedì 1° ottobre prende il via la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Il massimo circuito internazionale comincia da Baku, in Azerbaijan. Una competizione che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di cinquanta Paesi, chiamati a confrontarsi rigorosamente sui 25 metri.

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI NUOTO DALLE 17.00

A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Blu Art Viberti e Lorenzo Mora, tre nomi che contribuiranno a portare il tricolore all’interno di un cast internazionale di notevole spessore. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che, al di là della classifica di Coppa, offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell’appuntamento iridato di dicembre.

Razzetti, nel caso specifico, sarà tra gli osservati speciali nel day-1 dei 100 misti e, secondo le iscrizioni, dovrebbe competere nella serie del mattino dei 400 stile libero. Un modo per sperimentare e mettersi alla prova. Ci sarà anche Mora, che gareggerà nelle batterie dei 200 dorso, avendo come obiettivo l’ingresso nell’atto conclusivo.

La prima giornata di gare della tappa n.1 della Coppa del Mondo di nuoto, prevista a Baku (Azerbaijan), inizierà giovedì 1° ottobre. La sessione mattutina comincerà alle 08:00 italiane, mentre quella seriale alle 17:00 nostrane. La copertura in streaming è prevista su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale esclusivamente delle finali dalle 17:00.

COPPA DEL MONDO NUOTO BAKU 2026

Giovedì 1° ottobre

Sessione mattutina (orari italiani indicativi)

08:00 Donne – 400m Stile Libero – Batterie

08:00 Donne – 200m Rana – Batterie

08:00 Donne – 200m Farfalla – Batterie

08:00 Uomini – 400m Stile Libero – Batterie

08:02 Donne – 400m Stile Libero – Finale

08:09 Uomini – 400m Stile Libero – Finale

08:16 Donne – 50m Dorso – Batterie

08:22 Uomini – 200m Dorso – Batterie

08:33 Uomini – 100m Farfalla – Batterie

08:39 Uomini – 100m Rana – Batterie

08:50 Donne – 50m Stile Libero – Batterie

08:58 Uomini – 50m Stile Libero – Batterie

09:09 Donne – 100m Misti – Batterie

09:16 Uomini – 100m Misti – Batterie

Sessione serale (orari italiani)

17:02 Donne – 400m Stile Libero – Finale

17:08 Uomini – 400m Stile Libero – Finale

17:15 Donne – 50m Dorso – Finale

17:18 Uomini – 200m Dorso – Finale

17:22 Donne – 200m Farfalla – Finale

17:27 Uomini – 100m Farfalla – Finale

17:30 Donne – 200m Rana – Finale

17:34 Uomini – 100m Rana – Finale

17:38 Donne – 50m Stile Libero – Finale

17:40 Uomini – 50m Stile Libero – Finale

17:43 Donne – 100m Misti – Finale

17:46 Uomini – 100m Misti – Finale

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO NUOTO BAKU 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport (finali).