Nuoto
Nuoto, Coppa del Mondo Baku 2026 oggi in tv: orari giovedì 1° ottobre, programma, streaming
Giovedì 1° ottobre prende il via la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Il massimo circuito internazionale comincia da Baku, in Azerbaijan. Una competizione che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di cinquanta Paesi, chiamati a confrontarsi rigorosamente sui 25 metri.
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI NUOTO DALLE 17.00
A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Blu Art Viberti e Lorenzo Mora, tre nomi che contribuiranno a portare il tricolore all’interno di un cast internazionale di notevole spessore. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che, al di là della classifica di Coppa, offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell’appuntamento iridato di dicembre.
Razzetti, nel caso specifico, sarà tra gli osservati speciali nel day-1 dei 100 misti e, secondo le iscrizioni, dovrebbe competere nella serie del mattino dei 400 stile libero. Un modo per sperimentare e mettersi alla prova. Ci sarà anche Mora, che gareggerà nelle batterie dei 200 dorso, avendo come obiettivo l’ingresso nell’atto conclusivo.
La prima giornata di gare della tappa n.1 della Coppa del Mondo di nuoto, prevista a Baku (Azerbaijan), inizierà giovedì 1° ottobre. La sessione mattutina comincerà alle 08:00 italiane, mentre quella seriale alle 17:00 nostrane. La copertura in streaming è prevista su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale esclusivamente delle finali dalle 17:00.
COPPA DEL MONDO NUOTO BAKU 2026
Giovedì 1° ottobre
Sessione mattutina (orari italiani indicativi)
08:00 Donne – 400m Stile Libero – Batterie
08:00 Donne – 200m Rana – Batterie
08:00 Donne – 200m Farfalla – Batterie
08:00 Uomini – 400m Stile Libero – Batterie
08:02 Donne – 400m Stile Libero – Finale
08:09 Uomini – 400m Stile Libero – Finale
08:16 Donne – 50m Dorso – Batterie
08:22 Uomini – 200m Dorso – Batterie
08:33 Uomini – 100m Farfalla – Batterie
08:39 Uomini – 100m Rana – Batterie
08:50 Donne – 50m Stile Libero – Batterie
08:58 Uomini – 50m Stile Libero – Batterie
09:09 Donne – 100m Misti – Batterie
09:16 Uomini – 100m Misti – Batterie
Sessione serale (orari italiani)
17:02 Donne – 400m Stile Libero – Finale
17:08 Uomini – 400m Stile Libero – Finale
17:15 Donne – 50m Dorso – Finale
17:18 Uomini – 200m Dorso – Finale
17:22 Donne – 200m Farfalla – Finale
17:27 Uomini – 100m Farfalla – Finale
17:30 Donne – 200m Rana – Finale
17:34 Uomini – 100m Rana – Finale
17:38 Donne – 50m Stile Libero – Finale
17:40 Uomini – 50m Stile Libero – Finale
17:43 Donne – 100m Misti – Finale
17:46 Uomini – 100m Misti – Finale
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO NUOTO BAKU 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurovision Sport.
Diretta testuale: OA Sport (finali).