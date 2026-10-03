Nuoto, Alberto Razzetti sul podio nei 400 misti in Coppa del Mondo a Baku

È calato il sipario sull’ultima giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo a Baku. Nella piscina azera, il day-3 ha regalato prestazioni di rilievo e, per Alberto Razzetti, è arrivato il terzo podio stagionale.

Nei 400 misti, il ligure ha chiuso al terzo posto in 4’01”25, nella gara dominata dallo statunitense Carson Foster, vincitore in 3’57”23. Seconda posizione per il russo Ilia Borodin, autore di 3’59”05, mentre Razzetti ha completato il podio.

Niente da fare, invece, per Lorenzo Mora, escluso dalla finale dei 100 dorso, che ha visto il successo di un grande Pieter Coetze. Il sudafricano si è imposto in 49”11, nuovo record africano, precedendo il russo Pavel Samusenko (49”24) e lo statunitense Shane Casas (49”89).

Casas si è però rifatto nell’atto conclusivo dei 200 stile libero, conquistando la vittoria in 1’41”50 e risultando l’unico atleta capace di abbattere il muro dell’1’42”. Nei 100 stile libero donne, invece, l’olandese Marrit Steenbergen ha imposto la propria legge, fermando il cronometro sul 50”78 e precedendo la polacca Katarzyna Wasick (52”12) e la canadese Taylor Ruck (52”38).

Nei 50 farfalla, il russo Egor Kornev, tra i grandi protagonisti di questa tappa, si è imposto in 21”64, precedendo il singaporiano Teong Tzen Wei (22”01) e il cinese Chen Juner (22”24). I 100 farfalla donne hanno visto il successo della belga Roos Vanotterdijk, prima in 55”29, mentre nei 200 rana uomini è stato lo statunitense Luke Barr a dettare legge, chiudendo in 2’01”73.

A chiudere il programma è stata la cinese Yu Yiting, protagonista di un altro record asiatico. A soli 13 anni, l’atleta ha fermato il cronometro sul 2’02”80, dando ulteriore dimostrazione del proprio talento.