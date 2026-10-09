Nuoto, Alberto Razzetti sale suo podio nei 200 farfalla a Tashkent. Coetze da record nei 50 dorso in vasca corta

Pieter Coetze firma il colpo della seconda giornata della Coppa del Mondo in vasca corta a Tashkent (Uzbekistan). Il sudafricano riscrive il record mondiale dei 50 dorso in 22.09, cancellando il 22.11 del russo Kliment Kolesnikov, stabilito a Kazan nel novembre 2022. Una prova di potenza e velocità, costruita soprattutto nella seconda vasca, che vale anche il nuovo primato del circuito. Alle sue spalle i russi Egor Kornev (22.29) e Pavel Samusenko (22.35).

Nell’Aquatic Palace dell’Olympic City brilla anche Siobhan Haughey, padrona dei 200 stile libero in 1:51.02. La nuotatrice di Hong Kong impone il proprio ritmo fin dalle prime bracciate, passa a metà gara in 54.38 e chiude con oltre due secondi di vantaggio sull’americana Anna Peplowski (1:53.32), terza la britannica Freya Colbert (1:53.46). Continua a dettare legge Marrit Steenbergen: l’olandese si prende i 100 dorso in 55.32, davanti alla canadese Taylor Ruck (56.38) e all’americana Peplowski (57.37), e resta in corsa per la tripla corona della specialità dopo il successo di Baku.

Per l’Italia arriva il terzo posto di Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Il ligure, già impegnato nella finale dei 200 misti, chiusa in quarta posizione in 1:52.53, sale sul podio con 1:53.09, alle spalle del cinese Chen Juner (1:49.98) e del giapponese So Ogata (1:50.29). Casas vince i misti in 1:51.81, precedendo Carson Foster (1:52.21) e il canadese Finlay Knox (1:52.33).

Nei 50 rana maschili Ludovico Viberti si ferma al sesto posto ex aequo in 26.42, lontano dal podio conquistato dal sudafricano Michael Houlie in 25.67, davanti al russo Kirill Prigoda (25.82) e all’olandese Caspar Corbeau (25.92). In campo femminile, l’irlandese Mona McSharry si impone nei 100 rana in 1:04.25, precedendo la russa Evgeniia Chikunova (1:04.50); terza piazza condivisa per la belga Florine Gaspard e l’olandese Tes Schouten, entrambe in 1:05.38. La belga Roos Vanotterdijk concede il bis nei 50 farfalla in 24.75, migliorando il tempo del successo di Baku e lasciandosi alle spalle la svedese Sara Junevik (25.06) e la russa Arina Surkova (25.08).

Completano il programma i 400 misti femminili, vinti dalla 13enne cinese Yu Yiting in 4:27.09 davanti alla britannica Abbie Wood (4:28.90) e alla giapponese Waka Kobori (4:29.02), e gli 800 stile libero maschili, dove il belga Lucas Henveaux conferma la forma già mostrata a Baku nei 1500 e si impone in 7:37.83. Carson Foster è secondo in 7:40.38, l’uzbeko Ilia Sibirtsev terzo in 7:40.77.