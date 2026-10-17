Nuoto, Alberto Razzetti in piazza d’onore nei 400 misti ad Astana. Viberti sfiora il podio nei 100 rana

Sipario sull’edizione 2026 della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Ad Astana, in Kazakistan, è andata in scena l’ultima giornata di gare del massimo circuito internazionale, con Alberto Razzetti ancora protagonista per i colori azzurri nella finale dei 400 misti.

Il ligure ha conquistato il secondo posto con il tempo di 4’00″72, al termine di una prova che ha visto imporsi il russo Ilia Borodin. Il campione europeo dei 400 misti in vasca lunga, titolo conquistato quest’anno a Parigi, ha chiuso in 3’58″95, unico atleta capace di scendere sotto il muro dei quattro minuti. Alle spalle del vincitore, Razzetti ha preceduto l’americano Carson Foster, terzo in 4’00″85.

Restando in casa Italia, Ludovico Blu Art Viberti ha sfiorato il podio nella finale dei 100 rana. La vittoria è andata al russo Kirill Prigoda, primo in 56″03 davanti all’olandese Caspar Corbeau, secondo in 56″86, e all’americano Luke Barr, terzo in 57″11. Per Viberti è arrivato il quarto posto in 57″53, a completamento di una finale che ha visto l’azzurro ai piedi del podio.

Terzo italiano in evidenza nella giornata è stato Lorenzo Mora, ottavo nella finale dei 50 dorso con il tempo di 23″38. A imporsi è stato il sudafricano Pieter Coetze, primatista mondiale della distanza, che ha confermato il proprio status di riferimento con un crono di 22″36. A completare il podio sono stati i russi Pavel Samusenko, secondo in 22″49, ed Egor Kornev, terzo in 22″81.

Proprio Kornev si è preso la scena nei 50 farfalla, specialità nella quale detiene il primato mondiale. Il russo ha vinto in 21″82, precedendo il singaporiano Teong Tzen Wei, secondo in 22″03, e il bielorusso Grigori Pekarski, terzo in 22″16.

Tra le donne, si è confermata su livelli d’eccellenza l’olandese Marrit Steenbergen, protagonista di una doppietta tra 100 stile libero e 100 dorso. La nuotatrice dei Paesi Bassi ha vinto la gara regina in 50″52, per poi imporsi anche nella prova a dorso con il tempo di 55″43.

Nei 200 misti femminili, infine, da segnalare la prestazione della giovanissima cinese Yu Yiting, appena tredicenne, che ha stabilito il record asiatico in 2’02″63. Un crono di assoluto rilievo, a un solo secondo dal record mondiale dell’americana Kate Douglass, che conferma il talento della giovane nuotatrice cinese.