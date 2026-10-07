Novità per Alex Schwazer: “Nada analizzerà il campione B con un esame diverso. Voglio dimostrare l’innocenza”

Svolta importante per Alex Schwazer: la Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore altoatesino a un nuovo esame, ma utilizzando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L’intenzione di richiedere le controanalisi all’agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1° ottobre e nelle ultime ore sono emerse ulteriori novità.

Ricordiamo che lo scorso 23 giugno venne comunicato che Alex Schwazer risultò non negativo all’EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell’ambito dei Campionati Tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia (3h01:55 il 26 aprile a Kelsterbach). Il 41enne era stato lapidario in estate: “Chiederò le controanalisi solo a condizione che venga analizzata anche la terza provetta, che ha conservato Sandro Donati, e che contiene l’urina residua di quella prelevata il 26 aprile“.

Rispetto all’esternazione estiva c’è stato uno sviluppo e ora Alex Schwazer ha annunciato una novità: “Da anni combatto la mia battaglia per la verità e la giustizia. Mi sono reso disponibile alle controanalisi del campione B per una questione procedurale e, dopo varie richieste dei miei legali, la NADA ha manifestato la disponibilità alla possibilità di un esame del campione B da fare con un nuovo e diverso metodo rispetto al campione A. Voglio capire cos’è successo e dimostrare la mia innocenza“. Non ci saranno valutazioni sulla cosiddetta terza provetta.