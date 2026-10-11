Novara si inceppa nella seconda giornata di A1 donne. Bergamo fa festa! Talmassons tiene il passo delle big

Bergamo fa il colpo a Novara, Talmassons continua a sorprendere e Chieri conferma le proprie ambizioni. Il pomeriggio domenicale della seconda giornata della serie A1 femminile regala risultati importanti e comincia a delineare le prime gerarchie del campionato. La ChorusLife Volley Bergamo espugna al tie-break il campo della Igor Gorgonzola Novara, mettendo in evidenza le difficoltà di amalgama della formazione piemontese, ancora lontana dalla migliore condizione collettiva. Non si ferma la Cda Volley Talmassons Fvg, che supera Cuneo e raggiunge a quota sei punti Conegliano e Milano, uniche altre squadre a punteggio pieno. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 liquida Brescia in tre set e sale a cinque punti, gli stessi di Bergamo e Vallefoglia. Arrivano invece i primi tre punti per Il Bisonte Firenze, che supera nettamente l’Omag Consolini Volley 1907 San Giovanni in Marignano. Restano ancora a secco Macerata, Cuneo, San Giovanni e Brescia, mentre il successo di Bergamo rappresenta il risultato più significativo della domenica.

Bergamo conferma di essere una delle realtà più interessanti di questo avvio di campionato e passa anche sul campo di Novara, mettendo a nudo le difficoltà di amalgama della squadra di Barbolini. La ChorusLife Volley Bergamo espugna il Pala Igor battendo 3-2 (25-20, 21-25, 21-25, 25-18, 15-10) la Igor Gorgonzola Novara, che continua a procedere a strappi, alternando momenti di ottima pallavolo a improvvisi passaggi a vuoto. Per le orobiche arriva un successo di prestigio, costruito con maggiore continuità e una prova collettiva di spessore.

Bergamo parte meglio, conduce 8-5 e 16-15, poi piazza l’allungo decisivo fino al 21-15, chiudendo 25-20. Novara reagisce nel secondo set, prende il comando sull’8-5, aumenta il vantaggio sul 16-13 e sul 21-17 e pareggia i conti con il 25-21. Le piemontesi sembrano aver trovato il ritmo giusto anche nel terzo parziale, dominato nella prima parte: 8-4, 16-14 e 21-18, prima del 25-21 che vale il sorpasso.

Quando la partita sembra indirizzata, però, Novara si inceppa nuovamente. Bergamo riprende il controllo nel quarto set, scappa sull’8-6 e sul 16-11, allunga 21-14 e chiude 25-18, approfittando di un attacco novarese precipitato al 24%. Nel tie-break le ospiti prendono subito il comando sul 5-3, aumentano il margine sul 10-6 e sul 12-8, senza concedere possibilità di rimonta fino al 15-10.

Tatiana Tolok è la miglior realizzatrice dell’incontro con 29 punti, ma il suo contributo non basta a Novara, che trova anche i 18 punti di Kaja Grobelna. Bergamo risponde con una distribuzione molto più equilibrata: Silke Van Avermaet, premiata MVP, e Kendall Kipp chiudono a 15 punti, Denise Meli ne aggiunge 14, mentre Elena Pietrini ed Erika Esposito si fermano a 13. Le ospiti prevalgono in attacco, 46% contro 41%, e confermano una solidità collettiva che in questo momento manca ancora alla formazione piemontese.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conferma il suo ottimo avvio di stagione e supera senza particolari difficoltà la Banca Valsabbina Millenium Brescia, imponendosi 3-0 (25-15, 25-17, 25-23) al PalaFenera. La formazione di Nicola Negro conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a cinque punti, mentre la neopromossa lombarda incassa il secondo ko senza riuscire ancora a conquistare un set.

Chieri prende subito il comando delle operazioni, trasformando l’8-7 iniziale in un vantaggio sempre più consistente: 16-11, 21-14 e 25-15. Brescia fatica soprattutto in attacco, fermandosi al 18%, mentre le piemontesi trovano continuità e chiudono con il 47%. Anche il secondo set segue un copione simile: equilibrio fino all’8-7, poi le padrone di casa accelerano sul 16-12 e sul 21-16, completando l’opera con il 25-17.

Più combattuta la terza frazione, nella quale Brescia prova a cambiare l’inerzia della partita, conducendo 8-7. Chieri ribalta la situazione sul 16-14, ma le lombarde rimangono in scia sul 21-19 e rendono incerto il finale, prima di arrendersi 25-23. Reagan Cooper, premiata MVP, firma 11 punti, gli stessi di Abagayle Guezen e Anett Németh. Marina Lubian ne aggiunge 8, mentre Sarah Van Aalen contribuisce con 5 punti. Tra le ospiti la migliore è Andrea Mihaljevic con 10 punti, seguita da Rachele Nardelli con 9. Chieri chiude con il 46% in attacco contro il 31% di Brescia e otto muri contro cinque.

Due partite, due vittorie e sei punti in classifica per la Cda Volley Talmassons Fvg, che conferma il brillante avvio di campionato superando 3-1 (25-20, 25-23, 22-25, 25-20) la Granda Volley Cuneo. Al Palazzetto dello Sport di Latisana le friulane di Fabio Parazzoli conquistano il secondo successo consecutivo, mentre le piemontesi incassano la seconda sconfitta e restano ferme a zero punti.

Talmassons parte con decisione, scappa subito sull’8-3 e conserva il vantaggio sul 16-13 e sul 21-17, chiudendo 25-20. Il secondo set sembra seguire lo stesso copione, con le padrone di casa avanti 8-3, 16-12 e 21-17. Cuneo però reagisce, recupera terreno e trascina la frazione fino al 24-23, prima di arrendersi 25-23. La risposta piemontese arriva nel terzo parziale. Dopo un avvio equilibrato sull’8-7 per Talmassons, Cuneo prende il comando sul 16-13, allunga 21-17 e riapre la partita con il 25-22. Le friulane non si scompongono e nel quarto set tornano a condurre: 8-5, 16-13 e 21-18, fino al 25-20 che consegna loro i tre punti.

Giorgia Frosini è la miglior realizzatrice delle padrone di casa con 21 punti, seguita da Leonarda Grabic con 18 e Islam Gannar con 14. In evidenza anche Beatrice Molinaro, autrice di 9 punti. Per Cuneo spiccano i 21 punti di Lisiana Grafort, i 17 di Masa Pucelj e i 14 di Ela Koulisiani, che mette a segno anche quattro ace e cinque muri. Talmassons chiude con il 45% in attacco contro il 42% delle ospiti e trova nella maggiore continuità nei momenti decisivi la chiave del successo.

Primo sorriso stagionale per Il Bisonte Firenze, che davanti al proprio pubblico supera 3-0 (25-17, 25-23, 25-22) l’Omag Consolini Volley 1907 San Giovanni in Marignano e conquista i primi tre punti del campionato. Al Pala BigMat la formazione di Alessandro Orefice costruisce il successo soprattutto grazie alla superiorità a muro, fondamentale nel quale domina 13-4. Per le romagnole di Massimo Bellano arriva invece la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella all’esordio.

Firenze prende il controllo del primo set dopo un avvio equilibrato, passando dall’8-7 al 16-11 e al 21-14, prima di chiudere agevolmente 25-17. Più complicato il secondo parziale, nel quale San Giovanni reagisce e, dopo essere stata sotto 8-6, sorpassa sul 16-14 e allunga 21-19. Le toscane recuperano nel finale e trovano lo spunto decisivo per il 25-23. Il terzo set è ancora più combattuto. Le romagnole partono meglio e conducono 8-6 e 16-13, ma Firenze ribalta la situazione con un parziale che la porta avanti 21-17. San Giovanni prova a rientrare, senza però completare la rimonta: il 25-22 consegna alle padrone di casa la prima vittoria.

Sara Caruso è la grande protagonista e MVP dell’incontro, con 13 punti, sei muri e il 58% in attacco. Nika Milosic e Paulina Damaske ne aggiungono 12 ciascuna, mentre Bianca Cugno chiude a quota 10. Tra le romagnole spiccano i 12 punti di Alice Nardo, seguita da Anna Adelusi con 9 e Martina Bracchi con 8. Firenze festeggia così i primi tre punti, mentre San Giovanni resta ferma a zero.