Novak Djokovic raggiunge l’incredibile record di imbattibilità di Nadal

Novak Djokovic ha conquistato nel pomeriggio italiano i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2026, battendo al termine di una maratona durata quasi tre ore Bu Yunchaokete con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Una vittoria sofferta quella del serbo, grazie alla quale è riuscito però ad eguagliare uno dei record più incredibili dell’era Open.

Il ventiquattro volte campione slam si è infatti portato a quota 31 vittorie e 0 sconfitte nella capitale cinese: una striscia incredibile, partita addirittura nel lontano 2009. Djokovic sul cemento asiatico non ha mai perso una partita in carriera (in sette partecipazioni) ed è stato così capace di mettere in bacheca ben sei China Open (2009, 2010, 2012-2015).

Grazie alla vittoria contro Bu, il classe 1987 ha così raggiunto il record di imbattibilità di Rafael Nadal, che al Roland Garros è stato capace di firmare lo stesso numero consecutivo di vittorie (31), prima che il suo dominio si arrestasse nel 2009 contro lo svedese Robin Soderling. L’eterno Djokovic avrà l’occasione di migliorare l’incredibile statistica ai quarti di finale, contro il vincente dell’ottavo tra Alexander Zverev e Shang Juncheng.