Novak Djokovic criptico: “Quest’anno per me è stata una sfida, non voglio rivelare il mio problema di salute”

Si è conclusa con la vittoria in rimonta di Novak Djokovic la giornata dell’ATP 500 di Pechino 2026. Il serbo, al termine di una maratona durata quasi tre ore, è riuscito a sconfiggere il cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 4-6 7-6 6-2, qualificandosi con fatica ai quarti di finale dove potrebbe affrontare Alexander Zverev.

Vittoria più che sofferta quella del ventiquattro volte campione slam che ha fatto nuovamente fatica fisicamente. Djokovic non è infatti sembrato al 100% (come testimonia anche l’aiuto del fisioterapista durante il match) ed i problemi di New York non sono probabilmente ancora alle spalle. A 39 anni, però, “Nole” continua a stupire e con la vittoria odierna è riuscito a raggiungere Rafael Nadal nella striscia di imbattibilità in un torneo.

Questo il significato della vittoria per Djokovic, espresso nella conferenza stampa: “Significa molto. Quando vinci dopo aver perso il primo set e devi davvero lavorare per tornare in partita, in un certo senso vale come una doppia vittoria, perché sei orgoglioso di te stesso e dello sforzo. Mentalmente, quando sei in svantaggio è sempre più difficile, perché c’è più stress e pressione. Sai che devi fare le cose bene per tornare in partita. Oggi è stato così. Sinceramente, nel secondo set ho pensato che avrei dovuto chiuderla. Prima del tiebreak ho avuto palle break con 3-2, 4-3 e 5-4. Ogni volta che ne avevo bisogno, lui metteva la prima di servizio. Ha posizionato il suo primo servizio incredibilmente bene, ha giocato un tennis aggressivo e ispirato. Non l’avevo mai affrontato, so che ha battuto Jódar in tre set agli US Open e ora posso capire perché. È un grande giocatore, con molta qualità, un grande combattente e fisicamente sembra essere in ottima forma. È stata una partita emozionante a cui partecipare”.

Rispondendo alla domanda inevitabile sui problemi fisici: “Non voglio entrare nei dettagli perché altrimenti sembrerà che mi lamenti o cerchi scuse. La verità è che quest’anno è stata una grande sfida per me, con alcuni problemi specifici che ho avuto. Ho cercato di trovare modi diversi per essere, almeno, in condizioni fisiche e di salute decenti per poter essere in campo e competere con il giocatore che ho davanti. Se il giocatore mi batte, se è migliore, allora va bene. La maggior parte delle partite e dei tornei che ho giocato quest’anno sono state una vera lotta per me fisicamente, ma questo non ha niente a che vedere con la resistenza. La gente confonde, non è resistenza, è qualcos’altro più legato alla salute. Non voglio rivelare di cosa si tratta, ma sto cercando di arrivare fino in fondo al problema con il mio team”.

Le sensazioni positive che lascia il match contro Bu: “A volte funziona meglio e altre volte no. Oggi, sorprendentemente, è accaduto qualcosa che non avevo sperimentato quest’anno: nel terzo set sono riuscito a superare quella barriera e mi sono sentito meglio. Verso la fine del secondo set e per tutto il terzo mi sono sentito più fresco rispetto a come mi ero sentito all’inizio della partita. Spero che, con tutto quello che stiamo facendo, possa essere in condizioni decenti e sotto controllo per la prossima partita e i prossimi tornei. Non è divertente sentirsi così in campo, perché sto investendo la mia energia emotiva, mentale e fisica nei problemi che ho invece di pensare al gioco e a come posso vincere contro il mio avversario. Il terzo set di oggi è stato davvero piacevole da quel punto di vista. Finalmente ho potuto giocare a tennis senza pensare davvero a tutte le altre cose che stavano succedendo”.

Chiudendo sull’affetto della popolazione cinese: “Sono felice di aver avuto lo stadio pieno nelle mie prime due partite. È qualcosa con cui potevo solo sognare. Credo che qualsiasi tennista sogni di giocare di fronte a uno stadio pieno in ogni partita. Sono grato di essere in questa posizione e di ricevere questo supporto e affetto dalla gente qui. I cinesi amano il tennis e gli sport con la racchetta. La Cina ha una lunga tradizione tennistica, non solo per i suoi tornei, ma anche per i tanti giocatori di diverse età che hanno avuto successo nel corso degli anni, specialmente nel settore femminile. Le strutture che ha la Cina per il tennis sono impressionanti. Voglio davvero dare loro il riconoscimento e il merito che meritano. È incredibile che la Cina, come paese, voglia investire nel nostro sport. Come tennista, mi sento davvero privilegiato a far parte di questo tipo di eventi”.